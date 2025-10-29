Pitingo confirma su separación de Verónica Fernández y que tiene novia, una mujer a la que conoce desde hace 30 años

Después de casi una vida entera juntos, tras conocerse con 15 y 16 años respectivamente y después de 17 años de matrimonio, Pitingo y Verónica Fernández han decidido separarse. La pareja tiene un hijo, Manuel, de 13 años.

Pitingo y su mujer, Verónica Fernández, en 2023 | Gtres

Una separación que ha sido una auténtica sorpresa para muchos y sobre la que ahora se ha pronunciado el artista por primera vez. Pitingo ha querido explicar, a través de una extensa publicación en redes, lo sucedido con su ya exmujer, Verónica Fernández y cómo se encuentra ahora su corazón que ha recuperado la ilusión junto a su nueva pareja, Laura.

"Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados", comienza escribiendo el cantante en el post que ha compartido.

Un sincero post donde además deja claro que, a pesar de su separación, su exmujer y él van a seguir unidos y respetándose por el bien del hijo que tienen en común: "Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud. Manuel ama profundamente a su madre, la quiere con toda su alma y la lleva siempre en su corazón. Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper, y eso me alegra cada día".

Pitingo en un evento | Gtres

Además, Pitingo también habla de su nueva ilusión, una mujer a la que conoce desde hace más de 30 años y deja claro que ella no ha sido el motivo de su separación: "Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad. Y quiero dejarlo claro: ella no fue el motivo de mi separación. Nuestra relación comenzó mucho tiempo después, cuando ambos ya habíamos rehecho nuestras vidas por caminos distintos".

"No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos", se sincera pidiendo respeto en un momento complicado para la familia.