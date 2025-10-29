Los del Río cuentan cómo fue cantar con el rey Juan Carlos de espectador en Abu Dhabi: "Un detalle de categoría"

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla acogía el acto de entrega del Premio Embajador de Sevilla 2025, concedido en esta edición a Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, conocidos artísticamente como Los del Río.

Este galardón reconoce a personas cuya trayectoria, talento y compromiso han contribuido a proyectar el nombre de Sevilla a nivel internacional, según ha informado el Consistorio sevillano en un comunicado.

Los del Río en un evento | Gtres

Era en este acto donde a Antonio y Rafael, en una conversación con Gtres, les preguntaban por su encuentro privado con el rey Juan Carlos en el camerino de un concierto que dieron en Abu Dhabi, donde actualmente reside el Emérito.

Rafael desvelaba que fue el propio Don Juan Carlos es que se enteró de que actuaban allí y se puso en contacto con ellos por teléfono. "Recibimos una llamada de él diciendo: soy el rey Juan Carlos y quiero estar con vosotros esta noche en vuestro concierto", decía Antonio y aseguraba que "de lo más maravilloso y cariñosa que te puedas encontrar a una persona, así nuestro rey Juan Carlos".

Los del Río hablando con la prensa | Gtres

"Cuando está con nosotros se preocupa de que nosotros estemos felices y nosotros nos preocupamos de que él esté feliz", decía Rafael y Antonio añadía que los tres hacen "una mezcla de alegría".

"Estuvo las dos horas y media que dura el espectáculo y después vino a saludarnos al camerino y todo lo que te diga es poco", terminaba contando Rafael sobre su encuentro con el Emérito.