Tana Rivera celebra su cumpleaños por todo lo alto: una noche de disfraces, amigos y mucha diversión

Aunque su cumpleaños fue la semana pasada, Tana Rivera ha decidido celebrarlo unos días después y lo ha hecho con una fiesta que no ha pasado desapercibida.

Rodeada de familiares y amigos, la joven ha viajado al lejano oeste y se ponía del bando de los pueblos nativos norteamericanos al más puro estilo Apache.

Para la ocasión, Tana apostó por un estilismo boho chic basado en prendas atemporales con aire setentero: camisa blanca sencilla, falda de efecto ante marrón con flecos y cinturón ancho de inspiración hippie. Además, como requería la ocasión, completó el conjunto con un tocado de plumas multicolor y maquillaje facial blanco con motivos geométricos, en sintonía con el resto de invitados.

Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera | Instagram

Su madre, Eugenia Martínez de Irujo, quien compartía varias imágenes de la divertida velada, se presentó con un total look de efecto ante en marrón con flecos: chaleco, minifalda y hasta calentadores de flecos junto a botas de estilo invierno.

Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera | Instagram

El encuentro reunió también a rostros conocidos como Victoria Federica, que lució una minifalda de lentejuelas, y otros amigos íntimos que compartieron la velada.

Historia de Instagram de Victoria Federica en el cumpleaños de Tana Rivera | Instagram

En definitiva, la celebración de Tana no solo fue una reunión privada, sino también un acontecimiento de moda: una fiesta donde el outfit fue protagonista, y donde el estilo personal y familiar se reafirmó como un sello compartido.