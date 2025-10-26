VIAJARON AL LEJANO OESTE
Tana Rivera celebra su cumpleaños por todo lo alto: una noche de disfraces, amigos y mucha diversión
Entre los invitados se encontraba Victoria Federica, que lució una minifalda de lentejuelas.
Publicidad
Aunque su cumpleaños fue la semana pasada, Tana Rivera ha decidido celebrarlo unos días después y lo ha hecho con una fiesta que no ha pasado desapercibida.
Rodeada de familiares y amigos, la joven ha viajado al lejano oeste y se ponía del bando de los pueblos nativos norteamericanos al más puro estilo Apache.
Para la ocasión, Tana apostó por un estilismo boho chic basado en prendas atemporales con aire setentero: camisa blanca sencilla, falda de efecto ante marrón con flecos y cinturón ancho de inspiración hippie. Además, como requería la ocasión, completó el conjunto con un tocado de plumas multicolor y maquillaje facial blanco con motivos geométricos, en sintonía con el resto de invitados.
Su madre, Eugenia Martínez de Irujo, quien compartía varias imágenes de la divertida velada, se presentó con un total look de efecto ante en marrón con flecos: chaleco, minifalda y hasta calentadores de flecos junto a botas de estilo invierno.
El encuentro reunió también a rostros conocidos como Victoria Federica, que lució una minifalda de lentejuelas, y otros amigos íntimos que compartieron la velada.
Más Celebrities
- El perfecto look otoñal de la Princesa Leonor para un día rural: Mono denim y chaqueta oversize de ante
- La Princesa Leonor asume el protagonismo en su llegada a Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo ejemplar
- Los gestos cómplices de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias
En definitiva, la celebración de Tana no solo fue una reunión privada, sino también un acontecimiento de moda: una fiesta donde el outfit fue protagonista, y donde el estilo personal y familiar se reafirmó como un sello compartido.
Publicidad