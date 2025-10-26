Antena 3 Logo Antena 3
VIAJARON AL LEJANO OESTE

Tana Rivera celebra su cumpleaños por todo lo alto: una noche de disfraces, amigos y mucha diversión

Entre los invitados se encontraba Victoria Federica, que lució una minifalda de lentejuelas.

Tana Rivera, en el photocall de la fiesta de Rabat

Foto: Gtres

Aunque su cumpleaños fue la semana pasada, Tana Rivera ha decidido celebrarlo unos días después y lo ha hecho con una fiesta que no ha pasado desapercibida.

Rodeada de familiares y amigos, la joven ha viajado al lejano oeste y se ponía del bando de los pueblos nativos norteamericanos al más puro estilo Apache.

Para la ocasión, Tana apostó por un estilismo boho chic basado en prendas atemporales con aire setentero: camisa blanca sencilla, falda de efecto ante marrón con flecos y cinturón ancho de inspiración hippie. Además, como requería la ocasión, completó el conjunto con un tocado de plumas multicolor y maquillaje facial blanco con motivos geométricos, en sintonía con el resto de invitados.

Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera
Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera | Instagram

Su madre, Eugenia Martínez de Irujo, quien compartía varias imágenes de la divertida velada, se presentó con un total look de efecto ante en marrón con flecos: chaleco, minifalda y hasta calentadores de flecos junto a botas de estilo invierno.

Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera
Historia de Instagram de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de su hija Tana Rivera | Instagram

El encuentro reunió también a rostros conocidos como Victoria Federica, que lució una minifalda de lentejuelas, y otros amigos íntimos que compartieron la velada.

Historia de Instagram de Victoria Federica en el cumpleaños de Tana Rivera
Historia de Instagram de Victoria Federica en el cumpleaños de Tana Rivera | Instagram

En definitiva, la celebración de Tana no solo fue una reunión privada, sino también un acontecimiento de moda: una fiesta donde el outfit fue protagonista, y donde el estilo personal y familiar se reafirmó como un sello compartido.

