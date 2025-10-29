Lidia Torrent aclara, junto a su madre Elsa Anka, por qué no va a sacar a su hija en redes

Lidia Torrent acudía junto a su madre, Elsa Anka, a un evento y allí hablaban de cómo ha cambiado su forma de ver las redes sociales respecto a la exposición de los menores.

La presentadora tiene una niña de tres años junto al exfutbolista Jaime Astrain y, aunque al principio sí que mostraban su cara en redes, desde hace unos meses decidían pixelarla.

Un cambio que sus seguidores notaban y por el que los micrófonos de Europa Press le preguntaban en la alfombra roja del evento organizado por Haper's Baazar.

Lidia Torrent y Elsa Anka en un evento | Gtres

"La pequeña ya no sale", decía muy convencida de su decisión y explicaba que: "Ya no es por anonimato, que también, sino por todas las consecuencias que pueden haber más allá". "Si te informas un poquito, creo que es la mejor decisión. Ya no solo por lo que tú dices, para que sea conocida o no, sino porque hay consecuencias reales que preferimos evitar", añadía.

Respecto a quién se parece la niña si a ella o a Jaime, Lidia lo tiene claro: "Pues es un híbrido entre los dos. Sí, sí, sí. Dicen que es un híbrido. Yo no sé, no la sé ver mucho, pero yo creo que tiene como de los dos. O sea, que es una fusión de ambos".

Su madre, Elsa Anka, su mayor inspiración

Pero además, Lidia hablaba sobre su madre Elsa y la relación que tienen desde que ella también ha sido mamá: "La verdad es que es algo que muchas veces ahora nos relacionamos más desde otro lugar porque hay otra, claro. Pero sí que es verdad que tenemos una conexión que va más allá, que cuando tenemos nuestro ratito compartimos. Apetecen estos momentos como cómplices de sincerarse, de ser el hombro de la otra".

Elsa Anka y Lidia Torrent en una alfombra roja | Europa Press

Por su parte, Elsa también reconocía que para ella su hija Lidia es todo un referente: "Ha sido siempre inspiración toda ella, su lucha, su personalidad, su camino, su forma de ser y ver el mundo, ¿no? Que para mí ha sido siempre, pues también, muy brújula".