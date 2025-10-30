Los retoques estéticos que se hace Hailey Bieber con su sangre: "Provienen de mi propio cuerpo"

¿Quién no conoce a Hailey Bieber por ser una gran estrella de la belleza? La modelo y empresaria estadounidense es uno de los mayores iconos del cuidado facial, puesto que su rostro se caracteriza por estar siempre perfecto.

¿Pero su piel perfecta se debe únicamente al skin care? En este artículo te contamos todos los retoques estéticos que Hailey se ha realizado en el rostro para lucir una piel radiante, elástica y sin imperfecciones.

Hailey Bieber | Gtres

Y es que hace menos de una semana que la modelo acudió al podcast In Your Dreams With Owen Thiele, donde protagoniza un episodio lleno de personalidad y curiosidades que no sabíamos sobre la celebridad.

Entre ellas, Hailey Bieber explica los procedimientos estéticos que se realiza para tener la piel perfecta: del láser al microneedling, siendo las terapias con sangre las protagonistas.

Nada de bótox

Hablando con Owen Thiele, Bieber confiesa que nunca se ha pinchado bótox: "Nunca me he puesto bótox, creo que lo haré en algún momento, pero me da mucho miedo", explicaba en el programa, "al menos hasta los 30 años", edad en la que empezará a planteárselo si lo necesita.

Aunque sí que reconoce haberse puesto neuromoduladores, un sinónimo de bótox, en la mandíbula. Así se ha podido regular la articulación temporomandibular: "aprieto la mandíbula, y en realidad me ha ayudado muchísimo con los dolores de cabeza y el apretar", justifica la modelo.

Además, la mujer de Justin Bieber tampoco expresó haberse hecho ningún relleno o cirugía. Lo que sí dejó claro fue que, si se tiene que inyectar algo, solo serán "cosas que sé que provienen de mi propio cuerpo".

Así pues, Hailey reconoció en el podcast que recurre de manera habitual al plasma rico en plaquetas (PRP) y, de forma más puntual, a la fibrina rica en plaquetas (PRF). Ambos procedimientos son infiltraciones resultantes del centrifugado de la propia sangre, por lo que el cuerpo no lo rechaza. A continuación te explicamos cómo funcionan.

Plasma rico en plaquetas

El PRP es un tratamiento muy conocido de la medicina regenerativa en el que se utiliza la propia sangre del paciente para promover la curación de los tejidos dañados. En el caso de Hailey Bieber, se aplica para un rejuvenecimiento facial.

Para este procedimiento, se extrae sangre del propio paciente y se centrifuga para separar las plaquetas del resto de los componentes sanguíneos. Una vez logrado el concentrado de plasma con una alta concentración de plaquetas, se inyecta en la zona deseada.

Las plaquetas liberan factores de crecimiento que activan la regeneración celular, la producción de colágeno y elastina. Es por eso que es uno de los procedimientos favoritos de la modelo: "Me encanta el PRP", afirma en el podcast.

Fibrina rica en plaquetas

El otro procedimiento estético al cual se somete Bieber es el PRF. En este caso, también se extrae de la sangre, pero es un poco más invasivo que el anterior. Es por este motivo que, la modelo, recurre a este retoque únicamente dos veces al año.

En este proceso, tras sacar la sangre del paciente, se centrifuga a una velocidad menor que en el PRP, de manera que los componentes no se separan tanto, obteniendo glóbulos blancos, células madre y fibrina.

Esto es lo que provoca que la consistencia de la sangre sea como de gel. Hailey lo explica en el podcast: "Básicamente la calientan y luego la enfrían, consiguiendo que la sangre tenga consistencia de gel".

Este gel es el que la fundadora de Rhode se inyecta en las líneas de expresión y las ojeras. Y es que esta fibrina promueve y acelera la regeneración y cicatrización de tejidos, rejuveneciendo la piel y aportando firmeza y luminosidad.

Skin care

Después de explicar cuales son los retoques estéticos a los que se somete Hailey Bieber, la modelo y empresaria ha querido enfatizar la importancia de la rutina de skin care: "puedo llegar a casa borracha y viendo doble que siempre me lavaré la cara".

Y aunque ahora sabemos que el gran secreto de la modelo para tener una piel reluciente son el PRP y el PRF, también sabemos que sin una buena rutina de limpieza facial el resultado no sería el mismo.