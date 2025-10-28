Xandra Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler y todo lo que ha contado de su padre, el marqués de Griñón

A pesar de que el capítulo de las memorias de Isabel Preysler que más ha dado que hablar en los últimos días es el que le dedica a Mario Vargas Llosa -ya que se sincera por primera vez sobre los motivos de su ruptura tachando al escritor como celoso, posesivo y maleducado- la socialité se abre como nunca en Isabel Preysler: Mi verdadera historia sobre los hombres más importantes de su vida al margen del Premio Nobel: Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer.

Isabel Preysler junto a Julio Iglesias, en 1980, antes de realizarse su primera operación de nariz | Gtres

Y, aunque hasta ahora era un rumor sobre el que nunca se había pronunciado, por primera vez confirma que dejó al marqués de Griñón -con el que estuvo casada entre 1980 y 1985 y con el que tiene una hija en común, Tamara Falcó- por el exministro socialista Miguel Boyer, del que se enamoró locamente a pesar de que ambos estaban casados cuando se conocieron, y al que define como el gran amor de su vida.

Isabel Preysler y Miguel Boyer | Gtres

Una confesión que hacía que toda la atención se pusiera en los hijos del marques de Griñón ya que Isabel Preysler estaba reconociendo que tuvo un tipo de relación extramatrimonial con Boyer mientras aún estaba casada con Falcó.

La reacción de Xandra Falcó

Por eso, cuando los micrófonos de Europa Press pillaban a Xandra Falcó en un evento provechaban para preguntarle si se había enterado de esta revelación y qué opinaba al respecto.

"Yo no tengo nada que decir, esas memorias no son las mías. Pero cómo me va a molestar que nombre a mi padre. Era su marido, estuvieron casados muchísimos años. Es parte de su vida y cada uno cuenta su vida. ¿Qué te voy a decir? Me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Yo era muy pequeña", contestaba a la pregunta de si le había molestado que se contase ese capítulo del matrimonio de Isabel Presyler y Carlos Falcó.

Xandra Falcó responde a los medios | Europa Press

Sin embargo, y a pesar de la maravillosa relación que Xandra mantiene con su hermana Tamara y con la propia Isabel, la marquesa de Mirabel ha dejado en el aire con un significativo "pues no lo sé" si va a leer las memorias de la filipina.