Helen Lindes, sobre lo "necesario" que ha sido tener a Rudy Fernández más tiempo en casa con la llegada el bebé

El 31 de enero de 2025, Helen Lindes y Rudy Fernández anunciaban el nacimiento de su tercer hijo. Una niña, a la que han llamado Anais, y que nació por parto natural, tal y como contó la ex Miss España en el post que compartió comunicando la feliz noticia.

Este miércoles, la modelo posaba ante los medios como imagen de una marca en un evento que tuvo lugar en Madrid. Tras posar en el photocall, Helen Lindes dedicó unos minutos a la prensa y habló sobre cómo está llevando esta tercera maternidad.

Helen Lindes posando para la prensa | Gtres

Una maternidad donde está contando con la ayuda de su marido, que además en esta ocasión está disfrutando más de la pequeña, ya que en 2024 confirmó su retirada profesional tras disputar los Juegos Olímpicos de París. Una presencia en casa que ha sido completamente "necesaria" durante el postparto como confiesa la modelo a los medios: "Ahora, afortunadamente, este último año he tenido más a Rudy en casa y con la llegada del bebé ha sido muy necesario tener a papi más con nosotros".

Helen Lindes, en un evento en Madrid | Gtres

Sobre lo que también se ha pronunciado Helen Lindes ha sido sobre el reciente robo que ha sufrido Iker Casillas en su casa por, supuestamente, una empleada del hogar: "Eso no se puede saber nunca, es que confías plenamente en una persona que está al cuidado de tus hijos, de tu casa... y nunca sabes realmente lo que puede pasar". Pero, por suerte, asegura que ellos no han pasado por ninguna experiencia similar.