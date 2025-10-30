María Pombo arriesga con el semirecogido con volumen que realza sus facciones

Hace dos días fueron los Premios Bazaar Women of the Year 2025, un evento organizado por la revista Harpers Bazaar que tiene como objetivo reconocer y celebrar a mujeres excepcionales en ámbitos como la moda, el cine, las artes, los negocios, la cultura y el activismo

Esta celebración anual proporciona una gran visibilidad de modelos de éxito que pueden inspirar a otras mujeres a liderar en sus campos. Este evento no es solo una alfombra roja con cámaras y lujo, sino que es un movimiento social.

Entre todas las presentes destacó María Pombo, la influencer del momento en España. Su presencia deslumbró a todas las cámaras, con un vestido donde su barriga de embarazada fue la protagonista y un peinado que le elevó el look.

María Pombo en los Premios Bazaar 2025 | Gtres

El recogido de pelo

María Pombo eligió para este evento un semirecogido con volumen en la parte superior. La sección de cabello que quedó recogida se partió por el centro, dejando dos mechones frontales peinados hacia atrás, aportando equilibrio y estilo al conjunto.

Jesús de Paula, su peluquero de confianza y creador de este elegante recogido, fijó los mechones en la parte alta de la cabeza, logrando un efecto pulido y sofisticado.

El resto de la melena caía suelta y lisa, con las puntas ligeramente moldeadas hacia dentro, aportando un toque natural y delicado. Con este sencillo semirecogido, María Pombo realzó sus facciones y le dio todo el protagonismo a los complementos: un collar espectacular y unos pendientes discretos.

El vestido

Para la ocasión, la pequeña de las hermanas Pombo escogió un vestido elegante, sobrio y con un diseño asimétrico en color negro. Destacó por su corte de un solo hombro, dejando un brazo completamente cubierto con una manga larga y el otro al descubierto.

En la parte de arriba, el vestido hacía un efecto de capa, siendo así más fluido. Pero, en la parte del abdomen se ajustaba, marcando su barriga de embarazada, lo que le dio un toque de feminidad, empoderamiento y ternura.

El maquillaje

Para el maquillaje, la influencer, que ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, confió en Inés Castaños, su maquilladora de confianza, quien optó por un look muy natural y luminoso.

Además de los correctores, bases y contourings necesarios, María Pombo lució unas sombras de ojos sutilmente ahumadas combinadas con un espectacular eyeliner que realzó su mirada. Los labios, en un delicado tono rosado con efecto gloss, aportaron frescura y armonía al conjunto.