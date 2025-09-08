LA MODELO PUBLICA SUS MEMORIAS
Mar Flores, sorprendida por la opinión de Cayetano Martínez de Irujo: mantuvieron un intenso romance
Mar Flores anunciaba hace unos días el lanzamiento de sus memorias donde hablará de los episodios más importantes de su vida. Algo que repercutía en cierta manera a Cayetano Martínez de Irujo con quien mantuvo una relación hace años y hacía unas declaraciones polémicas al respecto.
Hace unos días salía a la luz el nuevo proyecto de Mar Flores: una autobiografía donde hablará de algunos aspectos más importantes de su vida. Esta noticia generaba cierta incertidumbre respecto a quiénes saldrán en cada uno de los capítulos y muchas miradas se iban directas a Cayetano Martínez de Irujo, con quien la modelo mantuvo una intensa relación hace años.
La modelo da su primera entrevista televisiva esta noche El Hormiguero para hablar en exclusiva de Mar en calma, este proyecto literario el cual presenta con mucha ilusión y un poco de polémica detrás.
Eso sí, aunque Mar escogía esta biografía para contar su verdad respecto a algunos episodios se su vida hasta ahora quizás desconocidos, había ciertas personas que se veían salpicadas como el hijo de la Duquesa de Alba.
Tras conocerse este nuevo proyecto de Mar, a Cayetano Martínez de Irujo le preguntaban si cree que aparecerá entre las páginas de esta autobiografía y él reaccionaba asegurando que no tiene ningún miedo.
Más tarde, los micrófonos de Gtres pillaban a Mar Flores en el aeropuerto y aprovechaban para preguntarle sobre las polémicas declaraciones de Cayetano que dice que la modelo miente.
Ante esto, Mar se quedaba totalmente sorprendida y prefería mantenerse callada sin querer dar ningún tipo de declaración al respecto de las palabras de Cayetano ignorándolo por completo.
