Miguel Torres opina sobre el robo a Iker Casillas: "Hay que saber utilizar muy bien las redes"
Hace unos días salía a la luz la noticia de que Iker Casillas había sufrido un robo en su casa de Madrid. Al parecer, los culpables habrían sido su empleada del hogar y el vigilante de la urbanización. Unos duros momentos para Iker en los que su excompañero Miguel Torres le mostraba todo su apoyo ante los micrófonos de Europa Press.
Iker Casillas habría sido víctima de un robo en su propia vivienda situada a las afueras de Madrid. Tras esto, el exfutbolista acudía a la comisaría para prestar declaración y recoger de mano de los agentes uno de los relojes de alta gama que le robaron su empleada del hogar y el vigilante de la urbanización.
No están siendo momentos fáciles para el ex de Sara Carbonero pues descubrir que una persona de su máxima confianza te ha robado varios relojes valorados en más de 200.000 euros intentando dar el cambiazo sustituyéndolos por burdas imitaciones no es plato de buen gusto para nadie.
Ante esta situación que está viviendo Casillas, su excompañero Miguel Torres le mandaba ánimos y hacía una advertencia sobre el uso de las redes sociales cuando los micrófonos de Europa Press le preguntaban por el tema en un evento de la marca World of Coffee.
"Hay que tener mucho cuidado con lo que uno cuelga en sus redes. Es algo que lo dicen cualquier organismo de seguridad para la gente pública y la gente que hace el mal siempre va por delante de la gente que intentamos llevar el camino correcto", empezaba diciendo respecto a la privacidad en redes sociales.
Tras esto, le mandaba un mensaje de apoyo a su amigo Iker: "Y bueno, pues en el caso de mi amigo Iker, la fortuna de poder dar con ello pronto y que sobre todo las buenas fuerzas de seguridad que tenemos hayan dado con el ladrón o los ladrones".
"Bueno, al final cuando metes dentro de tu vivienda a un trabajador, uno nunca sabe hacia dónde puede ir, no todos los trabajadores del hogar son gente mala hay gente muy buena, gente muy preparada, pero bueno, evidentemente uno nunca piensa que te va a robar alguien que vive contigo, ¿no?", añadía y terminaba con: "Pero siempre hay que tener cierta precaución y que no digo que Iker Casillas no la tuviera pero bueno, yo creo que uno no se puede sentir mal cuando te roban, creo que el problema está de la gente que no hace bien las cosas".
