Manuel Cortés acudió al evento visiblemente emocionado, apoyando "como siempre" a su madre, Raquel Bollo, en un nuevo proyecto, la presentación de Soy libre, la nueva colección de moda flamenca, que ha tenido lugar este pasado miércoles en un evento en Sevilla. "Aquí estamos de nuevo, un añito más", expresó, reconociendo que se encontraba "un poquito nervioso por ella", aunque contento por el resultado del espectáculo: "Ha formado una cosa muy bonita y un espectáculo muy chulo que a mí me ha sorprendido un montón".

El joven destacó lo íntimo y especial del desfile, celebrado en "un marco incomparable y precioso de nuestra tierra", agradeciendo además la cesión del espacio. "Si Dios quiere y todo sale bien, va a ser un día muy especial para ella y yo inmensamente feliz", afirmó.

Manuel Cortés ha hablado sin rodeos sobre su situación con Gloria Camila, después de semanas de especulaciones y comentarios en distintos platós. El artista asegura que se encuentra "muy bien, muy feliz y muy tranquilo", aunque reconoce que hubo momentos un poco incómodos.

Manuel Cortés en el evento de Raquel Bollo, hablando con la prensa | Europa Press

Sobre la polémica, explica que su intervención pública no fue fácil: "Estaba haciendo algo un poco en contra de mi voluntad, que no me apetecía". Manuel insiste en que siempre ha sido muy reservado con su vida sentimental y que nunca ha hablado de sus relaciones en televisión hasta ahora. "Yo tengo claro que cuando aparezco es porque quiero y hablo del tema que quiero", subraya.

Preguntado directamente por su relación actual con Gloria Camila, responde tranquilo: "Todo bien, todo bien". Pero admite que, actualmente mantienen poco contacto y que se sintió "un poco molesto" por cómo se desarrollaron ciertas situaciones. Aun así, despeja cualquier duda de un enfrentamiento grave: "No le he deseado nada malo".

El hijo de la diseñadora dice que su vida no ha cambiado por este episodio y que decidió dar explicaciones únicamente porque se sintió acusado. "En casa, sentado, he recibido acusaciones y me han parecido que debería defenderme", afirma. También resta importancia a las críticas que le señalan como interesado o como alguien que busca foco mediático: "La etiqueta ya la tenía puesta un poco antes de ir".

Gloria Camila | Gtres

Lejos de alimentar la polémica, Manuel apuesta por la discreción. Reconoce que le resulta difícil explicar lo ocurrido sin entrar en detalles que no quiere hacer públicos. "Es muy difícil defender algo de lo que se me ha acusado sin dar detalles que no quiero dar", insiste.

Uno de los momentos más reveladores llega al ser preguntado por el próximo cumpleaños de Gloria Camila, que cumple 30 años este sábado. Su respuesta no deja lugar a dudas: "Yo no tengo problema en felicitarla. Es más, la felicito por adelantado. Felicidades y que lo pase increíble".

Manuel Cortés cantando en el evento "Soy libre" | Gtres

Además, niega que la relación esté completamente rota: "No es que la amistad esté rota. Es una persona a la que le sigo teniendo aprecio". Con estas palabras, Manuel deja claro que, pese al distanciamiento y las diferencias, el respeto y el cariño siguen presentes.

Calmado y sin intención de echar mas leña al fuego , el artista concluye que cada cual puede interpretar la situación como quiera, mientras él prefiere mantenerse al margen y continuar con su vida con tranquilidad.