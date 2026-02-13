Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Andrea Duro lo deja claro: el 14 de febrero no es una fecha marcada en rojo en su agenda. "Para mí es una fecha sin importancia", asegura con naturalidad, dejando entrever que no necesita un día concreto para celebrar el amor.

Lejos de reservar mesa en un restaurante romántico o planear una velada clásica, la actriz opta por planes mucho más espontáneos. Este año, por ejemplo, se decanta por una comida con amigos con un cocido incluido porque, según confiesa, le resulta más divertido. Una elección que refleja su carácter cercano y poco dada a convencionalismos.

Andrea Duro hablando con la prensa | Europa Press

En cuanto a su relación, la actriz ha explicado que su chico no es actor ni un personaje público. Trabaja en la industria audiovisual, pero detrás de la cámara, algo que ha facilitado que ambos puedan llevar su historia con absoluta discreción. Aunque habían coincidido en numerosos rodajes a lo largo de los años, nunca habían tenido un trato cercano hasta que compartieron proyecto. Fue entonces cuando, tras seis meses trabajando codo con codo y conociéndose poco a poco, la conexión dio un giro inesperado.

Una relación que nació sin buscarla y que, con el tiempo, se ha consolidado lejos del foco mediático. Fiel a su discreción, la intérprete comparte solo pequeños destellos de su felicidad, como el anuncio de su compromiso en octubre del año pasado, pero evita exponer en exceso su vida privada.

Aunque no celebra San Valentín como tal, sí reivindica la importancia de los pequeños gestos diarios. "Al final todos los días son San Valentín", sostiene, subrayando que los detalles y el cuidado mutuo deben mantenerse de forma constante y no concentrarse en una fecha comercial.