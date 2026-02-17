Té de hojas de frambuesa: ¿por qué muchas embarazadas lo toman antes del parto?

Cada vez es más habitual ver en redes sociales embarazadas que enseñan su taza de té de hojas de frambuesa y explican que lo toman para !preparar el cuerpo para el parto!. Algunas lo presentan como un imprescindible del tercer trimestre. Otras confiesan que no tenían ni idea de para qué servía hasta que empezaron a investigar e informarse.

Pero, ¿qué es exactamente esta infusión? ¿Funciona de verdad? ¿Puede inducir el parto? Y, sobre todo, ¿qué dice la evidencia científica?

Embarazada con una taza | Freepik

Qué es el té de hojas de frambuesa

El té de hojas de frambuesa es una infusión elaborada con las hojas de la planta Rubus idaeus. Se utilizaba tradicionalmente en fitoterapia y, desde hace años, es popular en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde algunas doulas y matronas lo recomiendan en el tercer trimestre del embarazo.

La teoria detrás de su consumo es que puede ayudar a mejorar la tonicidad del útero. Es decir, fortalecer el músculo uterino para que las contracciones sean más eficaces cuando llegue el momento del parto. Además, contiene antioxidantes y pequeñas cantidades de hierro, aunque su uso en el embarazo se relaciona principalmente con su posible efecto sobre la musculatura uterina.

Entonces, ¿para qué se toma?

Más que como un "acelerador" del parto, muchas mujeres como @tudoulagemmamarin lo ven como un complemento natural para intentar favorecer una mejor preparación muscular del útero.

La idea no es que provoque el parto, sino que, si el músculo uterino está más fuerte, pueda contraerse de forma más eficiente. Esto podría —teóricamente— facilitar el proceso o la recuperación posparto, cuando el útero tiene que volver a su tamaño original.

Pero es importante entenderlo como lo que es: una práctica complementaria, no un método milagroso. Por eso hay que aclarar que no hay evidencia científica sólida de que el té de hojas de frambuesa induzca el parto. De hecho, si fuera un inductor eficaz, probablemente se utilizaría en entornos hospitalarios como alternativa a la oxitocina, y no es el caso.

¿Cuándo se recomienda?

En general, quienes lo toman suelen empezar a partir de la semana 32 o 34 de embarazo. Algunas pautas no oficiales sugieren comenzar con una taza al día e ir aumentando progresivamente. Sin embargo, no se recomienda en casos de amenaza de parto prematuro, contracciones frecuentes antes de término o embarazos de riesgo.

Como siempre, lo más prudente es consultarlo con la matrona o la ginecóloga antes de incorporarlo a la rutina.

Embarazada con una taza | Freepik

El auge de lo "natural" en el embarazo

Más allá del té en sí, esta tendencia refleja algo más amplio: cada vez más mujeres buscan opciones naturales para acompañar el embarazo y el parto. Desde el uso de aceites perineales hasta técnicas de respiración o suplementación específica, hay una clara intención de preparar el cuerpo de forma consciente.

Pero natural no significa automáticamente eficaz. Y viral no equivale a científicamente probado.

Quizá el verdadero secreto esté en el equilibrio entre informarse, contrastar fuentes, hablar con profesionales sanitarios y decidir con criterio propio. El té de hojas de frambuesa puede ser un complemento más dentro de esa preparación, pero no sustituye el seguimiento médico ni garantiza un tipo concreto de parto.

En definitiva, no es una varita mágica. Es una infusión con tradición, evidencia limitada y cada vez más presencia en redes. Y como ocurre con muchas tendencias relacionadas con el embarazo, la decisión final debe ser siempre informada y personal.