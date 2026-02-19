El mensaje de apoyo de Aitor Ocio a su hija Naia tras sufrir una importante lesión

El exfutbolista del Athletic Club Aitor Ocio y la actriz y modelo Laura Sánchez, tuvieron una bonita historia de amor desde el 2004 hasta el 2010. Fruto de su relación nació su única hija en común, Naia, el 1 de agosto de 2006.

De la joven sabemos que se graduó de bachillerato en la American School of Bilbao, un factor muy importante en su educación puesto que, actualmente está siguiendo los estudios en la Universidad de Connecticut.

Además, no es sorpresa para nadie saber que su mayor hobby es el fútbol, una pasión que proviene de haber acompañado a su padre al campo desde que ella era bien pequeña. Hoy en día, ha estado siguiendo su afición por vía propia, en el equipo de la Universidad, aunque, ahora, ha tenido que hacer un parón por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Los ánimos de su padre

La relación que Naia tiene con sus padres es maravillosa, ya que pasa mucho tiempo con ambos y hacen planes muy originales y divertidos. Pero, es inevitable pensar que, con el exfutbolista ha pasado mucho más tiempo, ya que tuvo su custodia cuando ella era aún una niña.

Esta relación tan estrecha la vemos, en gran parte, gracias a las redes sociales, donde, a raíz de la lesión que ha sufrido su primogénita, Aitor ha compartido unas imágenes de Naia con un mensaje de ánimo y apoyo.

"La semana pasada el fútbol te ha vuelto a enseñar su peor cara. Esta vez tu LCA no aguantó como no me aguantó a mí con 17 años", empieza el vitoriano, haciendo memoria de su etapa como jugador.

"Por eso mi amor, comprendo perfectamente los sentimientos y emociones que aparecen en momentos como este; pero igual que papá después pudo continuar con su sueño y culminar su carrera como futbolista, tú lo harás de la misma manera, no tengo la menor duda", anima a su hija dando por sentado que tendrá una recuperación favorable.

Aitor también le recuerda su gran madurez y lo mucho que eso le enorgullece: "Desde el primer momento has aceptado la situación y has sacado tu sonrisa y tu mejor versión para trabajar ya, pensando en la intervención. Estoy seguro Vikinga de que volverás todavía más fuerte de lo que ya eres ahora, tanto en lo físico como en tu mentalidad".

El ex del Athletic Club señala que su hija ya ha sufrido otras lesiones de las que, siempre, ha salido más fuerte: "A pesar de tu juventud ya te han tocado superar otras lesiones y de todas has salido con mayor fortaleza. Eres un ejemplo de compromiso y superación; no puedo estar más orgulloso de ti en todos los sentidos".

Para acabar, el padre de Naia le da un último empujón de cariño, acompañado del apodo que siempre ha usado con ella y que pone en valor lo resiliente y fuerte que es: "Volverás para seguir marcando goles y disfrutando en el césped como a ti te gusta. TE QUIERO VIKINGA".

La separación y la custodia

Su separación no fue nada fácil, puesto que Naia tan solo tenía tres años y la pareja no terminó de buena manera. La modelo quería empezar una nueva vida en la capital con Naia, pero Aitor deseaba que su hija siguiera viviendo en Bilbao, donde nació.

Entre la distancia y el continuo desacuerdo, la decisión fue, finalmente, del juzgado, quien decidió que la menor viviría en su tierra natal junto a su padre. Así pues, la custodia de Naia fue para Aitor.

Pero, aún y con esto, no acabaron las discusiones entre los progenitores, ya que Laura denunció al exfutbolista por compartir imágenes en redes sociales de Naia sin el consentimiento de la madre.

Toda esta guerra llegó a su fin cuando la salud mental de la actriz y modelo empezó a desestabilizarse. Al final, Laura decidió perdonar al padre de su hija, confirmándose la reconciliación amistosa en la graduación de bachillerato de Naia, donde compartieron una foto en familia.

Ahora, que Naia ya ha empezado su vida más adulta, sabemos que es una joven divertida y sociable. Además, le encanta viajar, y más si es con sus padres, así lo comparten en sus perfiles de Instagram, donde se respiran recuerdos inolvidables.