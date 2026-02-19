Alba Carrillo, muy sincera al ser preguntada por la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Él está desatado"

La noche madrileña se vistió de época para recibir el esperado baile de máscaras de Los Bridgerton, y como no podía ser de otra manera, Alba Carrillo se convirtió en Lady Whistledown para valorar con la prensa la relación sorpresa de este 2026: la de Tamara Gorro y Cayetano Rivera.

Tras ver las imágenes de ambos aterrizando en el aeropuerto tras su romántico viaje a Dubai y Maldivas, Alba fue transparente con su opinión: "Llevarse a Cayetano ahora mismo no es ningún premio". Haciendo gala de su habitual sinceridad, Carrillo añadió ante los micrófonos una reflexión muy acertada: "Él está desatado. Yo no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie. Ellos tienen que venir ya bien".

La colaboradora criticó la idea romántica de que una mujer deba ser la encargada de hacer madurar a un hombre: "Yo quiero que venga bien y ya disfrutemos juntos. Eso de que nosotras tengamos la laboriosa costumbre de sentarles la cabeza, no".

Alba Carrillo en el baile de máscaras de Bridgerton | Gtres

Entre la ironía con Feliciano y la devoción por Fonsi

Alba también tuvo palabras para el reciente posado de su exmarido, Feliciano López, con Sandra Gago. Con su característico sentido del humor, la colaboradora recordó que "hacer fotos en una revista no significa que una pareja esté bien", aunque matizó que desea que el tenista aprenda "ya con la edad que tiene" a tratar bien a una mujer.

La cara B de la moneda la puso al hablar de su relación con Fonsi Nieto, a quien define como "una buena persona" y "estupendo". De esa unión nació su hijo Lucas, que a sus 14 años ya apunta maneras de galán: "Tiene una labia... imagina la bomba, mitad Fonsi y mitad yo", confesaba entre risas.

Además, añadió que ella será muy buena suegra y que piensa compartirlo todo con la persona que elija y lleve a casa.

Un look Bridgerton con sello español

Alba lució un look espectacular para el baile. Un diseño de época con toques actuales, siguiendo la tendencia regencycore. "Es un look compuesto de cinco piezas del gran Dominico", explicaba la modelo a la prensa señalado al artífice del vestido.

"Hemos trabajado en la máscara de forma artesanal, un doble corsé y una falda de tafetán imposible. Es algo moderno, pero traído a la estética Bridgerton". El estilismo, que incluía detalles de plumas y una peluca a la altura de la reina Charlotte, lograba ese aire de señora de clase alta de la segunda década del siglo XIX.