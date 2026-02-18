Muchos rostros conocidos acudieron a una cita muy especial este pasado martes 17 de febrero: el espectacular baile de máscaras inspirado en Los Bridgerton, celebrado en el Real Casino de Madrid, con motivo del estreno de la nueva temporada de la serie. Una velada organizada para promocionar la segunda parte de la cuarta temporada. Un ambiente perfecto para que famosos e influencers se vistiesen de época.

Mar Flores en un evento | Gtres

Durante el photocall, hubo un momento que destacó por encima del resto. El inesperado encuentro entre Aless Gibaja y Mar Flores. El famoso influencer, gran amigo de Alejandra Rubio, no dudó en armarse de valor y presentarse a Mar Flores delante de todos. Él, nervioso y entre dudas, reconocía antes de acercarse: "Me da vergüenza meterme ahí", mientras ella atendía tranquilamente a la prensa. Incluso llegó a preguntarse en voz alta: "¿Y si me dice algo?", dejando caer que no tenía del todo claro dar el paso.

Aless Gibaja ante las cámaras | Gtres

Lo que parecía un momento incómodo terminó en un abrazo y sonrisas, aunque sí pudo percibirse cierta tensión. Los reporteros no tardaron en reaccionar con un: "¡Qué momentazo!". Él, encantado, definió a Mar como "una superwoman" y no dudó en expresar el cariño que siente tanto por Alejandra como por Carlo Costanzia.

Mar Flores, en un estreno en Madrid | Gtres

Y es que, que este momento causase revuelo no fue casual. Aless forma parte del círculo cercano de Alejandra, hasta el punto de que fue uno de los primeros en enterarse de su embarazo y desvelar el sexo del bebé sin querer. Además, recientemente opinó sobre la polémica que rodeó a Carlo y su prima Laura Matamoros, intentando rebajar la tensión y reconociendo que duele cuando "invitas a alguien y no aparece", pero que "tendría trabajo" y "tampoco hay que buscar el puntito siempre a todo".