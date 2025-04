La madre de Dulceida define su relación con su nuera, Alba Paul: "Para mí es como si fuera otra hija"

De lo más enamoradas, disfrutando al máximo de la maternidad y felices por la segunda temporada de su serie en Prime Video, Dulceida al desnudo 2+1, Dulceida y Alba Paul es el vivo reflejo de que las segundas oportunidades son posibles.

Allí, en la presentación de esta segunda temporada, Anna Pascual, madre de la influencer, habló con la prensa sobre la relación que tiene con la pareja de su hija y lo cierto es que se deshizo en elogios, asegurando que "para mí es como si fuera otra hija".

Anna Pascual, madre de Dulceida | Europa Press

Tanto es así que desveló que cuando llega a casa "me besa antes Alba que mi hija y se lo digo muchas veces: 'Alba me ha dado un beso y tú no'", por lo que la considera "una más" y explicó que "cuando lo dejaron lo pasé fatal porque para mí es una más de la familia, siempre lo ha sido".

En cuanto a si ejerció de celestina cuando lo dejaron, reconoció que "no" porque "yo nunca me meto en sus problemas, es su vida y ahí no me meto nunca", pero "yo la escribía y le decía te quiero, estoy aquí, yo nunca perdí el contacto con ella".

Alba Paul y Aida Domenech en la premier de Dulceida al Desnudo 2 más 1 | Gtres

Sobre su nieta, Anna desveló que es "encantadora, cada día aprende una cosa nueva" y que "se me cae la baba. Estoy ahí para mimarla y para consentirla, que yo ya crie".