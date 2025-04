Dulceida y Alba Paul, madres de su primera hija hace 6 meses, desvelan si quieren tener otro bebé: ¿cuándo?

Todos hemos vivido la historia de amor de Dulceida y Alba Paul. Corría 2015 cuando Aida Domenech presentó a su novia en su canal de Youtube y dos años más tarde fuimos testigos de su boda, la más esperada del mundo de las redes sociales.

Sin embargo, en 2021, cuando nadie lo esperaba, anunciaban su separación. A partir de ese momento, Dulceida empezó a grabar su propio documental, mostrando no solo cada paso de su vida laboral, sino también las subidas y bajadas a nivel personal y sentimental.

Pero después de muchos meses de rumores, en 2023 anunciaron su reconciliación. Y hace poco menos de seis meses dieron la bienvenida a la pequeña Aria, su primera hija en común. ¿Pero será la única? Puede que no…

La pareja ha reaparecido en la presentación de la segunda temporada del documental, Dulceida al Desnudo 2+1, y muy cómplices han demostrado estar viviendo un momento muy dulce con el que siempre soñaron: juntas de nuevo y formando una familia.

Alba Paul y Aida Domenech en la premier de Dulceida al Desnudo 2 más 1 | Gtres

Ambas, por separado, no han dudado en atender a los micrófonos de Europa Press, confesando si tienen en mente buscar su segundo hijo. "Sí, pero todavía… ahora a disfrutar de la pequeña, que tiene seis meses", ha sido la respuesta de Dulceida,

Y es que, como siempre ha confesado desde que empezó en el mundo de las redes sociales, ser madre ha sido su gran sueño, y lo ha conseguido. Pero están de acuerdo en buscar un segundo cuando estén preparadas para ello.

"Yo creo que sí que habrá tiempo para otro peque, pero no ahora, todavía no, yo quiero centrarme en mi bebé, estar pendiente de ella, darle todo lo que pueda, aprender un poquito algún truquito de madre", ha respondido Alba. Además, ha confesado que no se han planteado nada por el momento y que cuando estén "más relajadas" podrán pensar en ello.

De momento, suenan con fuerza rumores de una segunda boda -o renovación de votos- para 2026… ¿Se hará realidad?