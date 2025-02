Alba Paul, tras convertirse en madre junto a Dulceida, desvela qué es lo más duro de la maternidad

Alba Paul y Dulceida están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras el nacimiento de su primera hija Aria en octubre del año pasado. Y las dos influencers no pueden ser más felices. "Tenemos mucha suerte, tenemos una hija super buena, que duerme muchísimo, seguimos durmiendo muchísimo, trabajando y somos muy afortunadas en eso, no me puedo quejar", ha expresado Alba con una sonrisa para los micrófonos de Europa Press en la presentación de la película Estado Eléctrico.

Alba Paul Ferrer | Gtres

Alba también ha hablado sobre cómo llevan tener que separarse de la pequeña por sus compromisos profesionales: "Es complicado, pero está con mi madre está super bien cuidada y mi mujer está trabajando, que al final tampoco podemos parar de trabajar, así que muy bien, lo intentamos hacer de la mejor manera posible".

Muy sincera, ha respondido qué es lo más duro de la maternidad: "Yo creo que perder un poco la independencia". Pero también ha dicho que está sorprendida por lo mucho que ama a su hija. "Este amor que sientes hacia tu hija, que desconocíamos lo que era este amor. Quiero mucho a mi mujer, pero quiero más a mi hija", ha explicado entre risas.

La influencer se ha sincerado sobre cómo ha cambiado su vida tras convertirse en madres primerizas: "Nosotras teníamos claro que no íbamos a dejar de trabajar ni a cambiar nuestra vida radicalmente, intentamos adaptarnos a tener un bebé que es muy complicado, sobre todo los primeros meses, pero ya poco a poco estamos organizadas".

Alba ha confirmado que tanto Aida como ella quieren volver a ser madres. "Aida siempre intenta hablar de este tema y sí. Sí que queremos". La influencer ha dejado claro que ambas quieren darle un hermanito a la pequeña Aria, pero todo a su tiempo: "Disfrutar a la niña y que crezca un poquito y ya luego vemos que pasa".

La mujer de Dulceida también ha sido preguntada sobre las filtraciones que ha habido los últimos días en cuanto a la situación de Anabel Pantoja, tras el ingreso de su hija Alma y la posterior investigación a la que están siendo sometidos, tanto ella como David, para esclarecer las causas del episodio de la pequeña.

La influencer ha dejado claro que han estado apoyándola en este momento tan complicado de su vida y ha confesado que le da mucha pena la situación de Anabel. "Hemos empatizado mucho con ella, no ha podido disfrutar de este momento que tendría que ser super bonito, siempre que podamos la apoyaremos y me da mucha pena esta situación".

Aida Domenech y Alba Paul están viviendo una etapa preciosa de sus vidas, ambas están encantadas con lo buena que es su hija Aria e incluso se plantean volver a ser madres.