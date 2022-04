La madre de Almudena Cid arremete contra Christian Gálvez por el acuerdo económico

Si hay dos polémicas que se llevarían el premio a 'mejor culebrón del año' esas son sin duda alguna la de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y la de Christian Gálvez y Almudena Cid: ninguna de las dos cesa y son numerosas informaciones las que constantemente salen a la luz sobre ellas.

Esta última en concreto se ha convertido en toda una guerra abierta entre uno de los protagonistas de la historia y su exsuegra.

Quizás el hecho de que la familia de la exgimnasta olímpica se quedara ''muy sorprendida'' con la ruptura y la posterior nueva relación del presentador con Patricia Pardo sea lo que explique que Mina Tostado, la madre de Cid, no tenga reparo en alzar su voz para cargar contra el que un día compartiera 15 años con su hija.

El pasado 13 de marzo, la progenitora de Almudena hacía uso de sus redes para compartir una curiosa publicación titulada 'Anatomía de un manipulador emocional'. ''Por si os sirve de ayuda'', fueron las palabras que Mina añadió junto al post que dejaba entrever que era toda una indirecta dirigida hacia su exyerno.

Un mensaje con el que dejaba claro que no aprobaba los comportamientos que Christian había tenido con su hija tras poner fin a su relación, algo con lo que también Almudena se mostró de acuerdo con los varios 'me gusta' que le dio a algunos de los comentarios que circulaban por las redes acusando al presentador de estar teniendo actitudes poco apropiadas.

Mina Tostado carga nuevamente contra Christian Gálvez

Días más tarde, la ya expareja firmó el acuerdo económico al que ambos habrían llegado. Un reparto al que Gálvez no habría querido llegar según se puede interpretar en el revelador mensaje que Tostado publicó posteriormente en sus redes sociales.

''¿Sabías que existen las leyes? Por su voluntad no le quería dar nada, a dormir en un banco en el rue…'', fue el tuit que esta última escribió el 28 de marzo y el cual decidió eliminar posteriormente.

Sin embargo, lo que sí todavía permanece inmortalizado en su cuenta de Twitter es otro dardo envenenado compartido ese mismo día, el cual comienza: ''No es mía, pero me habría gustado inventarla'', expresó haciendo referencia a una imagen que adjuntaba junto a la publicación en la que se puede leer: ''Conoces a la gente por cómo se comporta en los finales, no en los principios''.

