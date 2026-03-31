Lucas da la última hora de su futura operación de nariz: "Después de Semana Santa volvemos y para adelante"

Nueva visita médica para Lucas. El cantante ha sido visto saliendo del centro médico en Barcelona, donde continúa con su tratamiento en un proceso que está llevando con bastante cuidado.

Acompañado en todo momento por su pareja, Lucas abandonaba la clínica con una actitud tranquila y para atender a los medios como siempre lo ha hecho.

Lucas hablando con la prensa | Europa Press

"Hay que dar el último ciclo de antibióticos y después de Semana Santa volvemos y para adelante", explicaba, dejando claro que aún queda una fase más antes de continuar con las revisiones.

Eso sí, el artista también quiso explicar que todavía no tiene fijada la fecha para esa próxima visita médica. "Fecha aún no tengo". Tras estas breves declaraciones, Lucas se subía a un taxi que le esperaba a las puertas del centro para dirigirse a la estación de tren, siempre acompañado por su pareja, que se ha convertido en su gran apoyo en este proceso.

Todo este proceso viene marcado por los problemas que Lucas arrastra desde hace meses tras someterse a una operación estética en la nariz que no terminó de evolucionar como esperaba. Desde entonces, el cantante ha tenido que hacer frente a distintas complicaciones que le han obligado a pasar por varias revisiones médicas y a seguir un tratamiento.

Lucas, de Andy y Lucas, en el evento de LifeStyle on and Show Business TV | Gtres

Lejos de esconderse, Lucas ha ido dando pequeños pasos hacia su recuperación, siempre con discreción pero sin dejar de compartir cómo se encuentra. Ahora, centrado en completar este último ciclo de antibióticos, pasa una nueva fase con la esperanza de dejar atrás definitivamente este bache.

Con paso firme, Lucas afronta así el tratamiento, a la espera de su próxima revisión, con fuerza y confianza en recuperarse por completo.