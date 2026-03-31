CON SU PRIMER AMOR
Pitingo habla de su boda y cuenta su historia de amor con Laura Escudero: "30 años después nos hemos reencontrado"
Pitingo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. El cantante ha confirmado que habrá boda y ha emocionado al contar la historia que hay detrás con su futura mujer, Laura Escudero.
Sonriente, ilusionado y sin poder ocultarlo. Así se ha dejado ver Pitingo, que atraviesa uno de los momentos más bonitos de su vida tras anunciar que pasará de nuevo por el altar.
"Es uno de los momentos más bonitos de mi vida", confesaba, dejando claro que está completamente volcado en esta nueva etapa. Aunque, eso sí, todo va poco a poco. "Estamos preparando".
Y es que, por ahora, la boda sigue envuelta en cierto misterio. Ni fecha concreta, ni lugar, ni traje. "Todavía es una incógnita", admitía entre risas, aunque sí dejó caer que su intención es que sea este mismo año.
Pero si algo ha llamado la atención no ha sido solo la boda... sino la historia que hay detrás. Porque no se trata de un amor cualquiera. Pitingo ha revelado que su futura mujer es nada más y nada menos que su primer amor, Laura escudero.
"Tenía 14 años y ella 15". Una historia que parecía cosa del pasado, pero que ha dado un giro inesperado tres décadas después. "30 años después nos hemos reencontrado".
Una coincidencia que, además, ha unido aún más sus vidas. Ambos llegan a esta etapa con historias similares, con hijos de la misma edad, lo que ha hecho que todo encaje aún más. "Ha sido como otro flechazo otra vez".
El entorno, como no podía ser de otra manera, está encantado. "Todos están felices", aseguraba, destacando la buena relación entre las familias. Eso sí, cuando fue preguntado por su expareja, el cantante prefirió mantenerse al margen. "Yo ahí no me meto".
Esta nueva etapa llega después de su separación de su exmujer, Verónica Fernández, con la que compartió años de relación y un hijo en común. Aunque el cantante siempre ha sido discreto con su vida privada, lo cierto es que la ruptura se produjo hace más de un año.
El propio Pitingo reconocía que, aunque el divorcio se formalizó tiempo después, la relación ya estaba rota desde hacía meses.
