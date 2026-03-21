Irene Matamoros se casa con Pedro Romero: las fotos de la boda con Kiko Matamoros como padrino y una gran ausente

La localidad cordobesa de Lucena se ha engalanado para albergar la primera boda de la primavera que ha reunido a una de las familias de moda: los Matamoros Flores. Irene Matamoros Flores le ha dado el Sí, quiero a su novio, Pedro Romero, después de más de tres años de relación, en una ceremonia celebrada en el Santuario de la Virgen de Araceli que ha comenzado pasada la una de la tarde.

Irene Matamoros se casa con Pedro Romero | Gtres

Sencillez y discreción, así ha sido el ambiente que se ha respirado en las inmediaciones del santuario al que la novia ha llegado puntual y siguiendo la tradición, la de ir acompañada al altar por su padre.

Kiko Matamoros ha ejercido de orgulloso padrino con una enorme sonrisa con la que no ocultaba la inmensa felicidad que ha supuesto llevar a su hija Irene al altar y no lo ha hecho ofreciéndole su brazo, sino cogiéndola de la mano en un gesto lleno de ternura.

Irene Matamoros acompañada de su padre Kiko Matamoros en su boda | Europa Press

Irene Matamoros ha llegado deslumbrante y ha descubierto el secreto mejor guardado de una novia, el vestido que ha diseñado Claudia Llagostera y que "encaja muchísimo con su estilo". Sencillo, elegante, con la originalidad en las mangas llenas de detalles y con un largo velo. Una novia bellísima y discreta que ha contado con sus hermanos y sus padres en su gran día.

Algunos de los seres queridos que han asistido al enlace han sido la madre de Irene, Marián Flores, y sus hermanos Lucía, Diego y Laura Matamoros, que llegaron junto a Marta López Álamo, actual esposa de Kiko Matamoros.

Marta López, Kiko Matamoros y su hijo Diego en la boda de Irene Matamoros | Gtres

Laura Matamoros en la boda de su hermana Irene | Gtres

No obstante, Anita Matamoros ha sido una de las ausencias más comentadas debido a que su relación con su hermana es inexistente desde hace años.

Junto a ella, la otra gran ausencia ha sido la de Mar Flores. Eso sí, su baja no ha sido una sorpresa, pues recientemente anunció que estaría de gira con su libro por Sudamérica.

La relación de Mar Flores con su hermana Marián es excelente, siempre han estado muy unidas y han estado la una para la otra tanto en los buenos como en los malos momentos. Ahora, ambas se mantienen al margen de guerras mediáticas y viven sus vidas centradas en los suyos.