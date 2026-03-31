Ester Expósito se ríe al ser preguntada por Kylian Mbappé y asegura que no va a decir nada

Las especulaciones no dejan de crecer alrededor de Ester Expósito y Kylian Mbappé. En las últimas semanas, las imágenes juntos, los encuentros aparentemente casuales y hasta un viaje de vuelta desde París en jet privado han disparado todos los rumores. A esto se suma la comentada visita de la actriz al estadio Santiago Bernabéu para ver un partido del Real Madrid, un movimiento que no ha pasado desapercibido para nadie.

Ester Expósito en el concierto de Rosalía | Gtres

Anoche, la protagonista de Élite reaparecía en Madrid disfrutando del concierto de Rosalía, donde se mostró cercana y sonriente ante los medios. A su salida, no dudó en elogiar a la artista: "No puede estar de otra manera que no sea espectacular". Ester también aseguró encontrarse "súper", dejando claro que atraviesa un buen momento personal.

Sin embargo, cuando las preguntas giraron hacia su vida sentimental, la actriz fue mucho más cauta. Evitó pronunciarse directamente sobre los rumores con Mbappé, aunque dejó alguna pista que no pasó desapercibida. "La verdad es que no mucho", confesó al hablar de su interés por el fútbol, lo que sorprendió aún más teniendo en cuenta su reciente presencia en uno de los palcos del Bernabéu, donde calificó el partido simplemente como "bien".

Ester Expósito en un palco del Santiago Bernabéu | Gtres

El momento más revelador llegó cuando los periodistas mencionaron al futbolista francés. Ester reaccionó con una sonrisa y una mueca cómplice que desató aún más rumores. "¿Te ríes, no?", le insistieron. Aunque finalmente reconoció estar feliz, guardó silencio al ser preguntada directamente si está enamorada.