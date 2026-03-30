Fran Rivera deja ver lo emocionado que está por la Semana Santa y habla sobre su hermano Cayetano

Para Fran Rivera, la Semana Santa no es solo una celebración más, es casi una forma de vida. El torero no ha dudado en compartir cómo vive estos días en Sevilla, donde la emoción y la tradición se mezclan de una forma única.

Lejos de limitarse a disfrutar de las procesiones, Fran ha confesado que en su familia todo empieza mucho antes. Ensayos, preparativos... una cuenta atrás que se vive casi como un ritual: "La verdad que nosotros vivimos siempre, de toda la vida, con toda la intensidad como se vive aquí en Sevilla".

Fran Rivera hablando con la prensa | Gtres

Y es que no es solo cuestión de fe o tradición. Para Fran, hay algo mucho más profundo en esos días, una conexión especial que hace que cada año sea único. Una experiencia que, a pesar del paso del tiempo, sigue poniéndole la piel de gallina. "La Semana Santa de Sevilla es mágica".

Además, el torero no se queda al margen. Es hermano de varias hermandades, donde continúa implicándose al máximo y sigue saliendo de costalero, algo que muchos desconocían y que demuestra hasta qué punto vive esta tradición desde dentro.

Fran Rivera ante las cámaras | Gtres

"Es un momento muy importante para mí", confesaba, dejando ver que, más allá de la imagen pública, hay un lado mucho más personal que pocas veces muestra.

Y, como no podía ser de otra manera, también hubo tiempo para hablar de su familia. Al ser preguntado por su hermano, Cayetano Rivera, Fran fue breve pero claro: "Todo muy bien". Una respuesta corta, pero que deja ver que la relación sigue normal o eso quiere dejar claro el.

Fran Rivera y Cayetano Rivera | Gtres

Fran Rivera ha dejado claro que la Semana Santa sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su vida y que la relación con su hermano Cayetano parece estar bien por ahora.