Así han sido las vacaciones en familia de Rafa Nadal y Mery Perelló: sus fotos más especiales

Desde que Rafa Nadal se retiró del tenis profesional en octubre de 2024, su vida ha dado un giro de 180 grados. Lejos de las pistas y los campeonatos profesionales, el tenista ha decidido dedicar su tiempo a sus negocios, como su academia y su fundación, pero sobre todo a lo que más ama: su familia. "La familia lo es todo para mí", confesaba en el emotivo vídeo de su despedida, donde no dudó en agradecer a su madre por "sus sacrificios", a Mery Perelló por ser su "compañera de viaje", a su hermana Maribel por su "relación increíble" y a su tío Toni, "la razón principal para empezar a jugar al tenis".

Rafa ha encontrado en su familia: sus hijos, su mujer, primos, tíos y amigos cercanos, la felicidad que le acompañará más allá de la gloria deportiva. Sus días ahora se llenan de menos presión y más momentos compartidos, lo que falta cuando estas sometido a dar lo mejor de ti y mantenerte en el máximo nivel. El tenista ha dejado claro que disfrutar de estos instantes es uno de sus mayores tesoros, lejos del estrés de las competiciones y los focos.

Recientemente, Nadal sorprendía a todos al compartir un viaje familiar por uno de los rincones más paradisíacos del mundo: las Exumas, en las Bahamas, famosas por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y los simpáticos cerditos nadadores. En un carrusel de fotografías publicado en sus redes, el campeón mostró momentos únicos junto a sus hijos y demás familiares, bajo el sol y rodeados de un azul turquesa que parecía sacado de internet. "Un lugar único, lleno de hermosa naturaleza… unos días muy especiales", escribió, recordando también la importancia de proteger estos entornos para el futuro.

El post cerraba con el corazón de Nadal completamente abierto: "Agradecido de poder pasar tiempo con mi familia", repetía, recordándonos que, para el Rey de la Tierra Batida, lo más importante ahora es disfrutar y pasar tiempo de calidad con los suyos..