La foto de sus cuatro hijos, hecha por Anna Kournikova y compartida por Enrique Iglesias, que ha robado el corazón

Enrique Iglesias, cantante conocido en todo el mundo, ha llamado la atención de todos con una foto familiar que ha derretido hasta a los más ariscos. Y es que, aunque mantiene su vida personal y familiar en privacidad, ha compartido algunas imágenes de sus hijos, el cuarto nacido el pasado 17 de diciembre de 2025.

El hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler, que vive en Miami, ha publicado una imagen en la que aparece su mujer, la extenista rusa Anna Kournikova, tomando una foto a sus cuatro hijos en un yate de lujo.

En este artículo te traemos todos los detalles de la tierna foto que ha compartido Enrique Iglesias, además de todo lo que sabemos sobre el nacimiento de su cuarto hijo en común.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova en 2010 | Gtres

La foto

En la foto aparecen sus cuatro hijos posando ante el móvil de Anna, quien les está tomando un retrato. En la foto que nos ha regalado Enrique, aparece Lucy, de 8 años, estirada en el respaldo de un asiento del yate y muy sonriente, con un bañador de leopardo.

Nicholas, de 8 años, y Mary, de 5 años, aparecen justo debajo, sentados. El niño lleva un traje de baño azul, mientras que a la mediana de los hermanos luce una melena larga y rubia como el oro. A sus brazos, está el bebé, a quien sostiene con mucha emoción.

Imagen compartida por Enrique Iglesias de sus 4 hijos | Instagram, @enriqueiglesias

Del bebé aún no se sabe si es niño o niña, aunque para la ocasión lo han vestido de azul, algo que puede ser un detalle intencionado o bien sin ningún tipo de importancia.

En la publicación, Enrique escribió "Familia" en el pie de foto, acompañado de cinco corazones, una para cada hijo y, el restante, para su mujer.

Más sobre el bebé

Este pasado 17 de marzo el bebé ha cumplido tres meses, y aún no se saben detalles como el género y el nombre. La primera noticia del nacimiento la dieron el 22 de diciembre, con un post conjunto en Instagram con el texto "My Sunshine 12.17.2025", indicando la fecha en que nació.

Foto del nacimeinto del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kourikova | Instagram, @annakournikova

El 28 de diciembre, ya a punto de acabar el año, la pareja compartió una imagen de sus 3 hijos acariciando la cabeza del recién nacido, en casa. Una foto que parece ser del día en que los hermanos se conocieron. En el pie de foto encontramos "My Sunshines", acompañado de cuatro corazones, uno para cada hijo.

Los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova | Instagram, @annakournikova

Un padre lleno de amor

No hay dudas de que Enrique se siente el padre de familia más pleno y feliz de la faz de la tierra, ya que cuenta con una mujer a la que ama y cuatro hijos maravillosos.

Y es que en todo lo que nos comparte, aunque para muchos sea poca cosa, se lo ve feliz, contento y orgulloso de su familia. Sin lugar a dudas, el cantante es un padrazo, y no le extraña a nadie que comparta algunos de los momentos que pasa con sus maravillosos hijos.