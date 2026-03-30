Amaia Salamanca celebra su 40 cumpleaños en el Domingo de Ramos de Sevilla: su espectacular look

Ayer se celebró el Domingo de Ramos, uno de los días más importantes de la religión católica, ya que se rememora la llegada de Jesús a Jerusalén. Con ello, empezaron las procesiones por todo el país, destacando, sobre todo, las de Sevilla, que transforman la ciudad en un ambiente de entrega, sacrificio y pasión.

Además, las personas que van a ver las procesiones acostumbran a aprovechar para lucir un look elegante, estiloso y con personalidad, que acompañen a la jornada.

Una de las protagonistas del día fue la actriz Amaia Salamanca, quien se dejó ver en Sevilla junto a su marido Rosauro Varo, quien tiene un papel importante en la cofradía de La Borriquita, y sus tres hijos en común, Olivia, Nacho y Mateo.

Salamanca lució un conjunto de dos piezas en pantalón y camisa, junto a unos zapatos de bailarina y un bolso que aportó el toque de color al outfit. En este artículo repasamos el look de la actriz, además de explicar el día de su 40 cumpleaños, que fue el sábado.

Amaia Salamanca | Gtres

El look

La protagonista apostó por un look que combinaba la camisa y el pantalón en un mismo tejido con un estampado de finas rayas grises sobre base beige. Una elección elegante y práctica, muy adecuada para eventos como el de ayer.

La parte superior destacaba especialmente por su gran lazo en el cuello y sus mangas amplias, detalles que dan un aire romántico y vintage a la vez, aportando personalidad al conjunto.

Amaia Salamanca | Gtres

El look se completaba con un pantalón de tiro alto y silueta amplia, diseñado para alargar la figura y aportar fluidez al caminar. Este tipo de prenda resulta ideal para jornadas largas, ya que es muy cómodo. El conjunto es de la firma Mon and Pau, que apuesta por prendas versátiles con un punto refinado.

Amaia Salamanca | Gtres

Los complementos

En los pies apostó por unas bailarinas, un calzado cómodo, femenino y muy versátil que se posiciona como una de las grandes tendencias de 2026. Una elección práctica para el día a día que no renuncia al estilo.

En cuanto a los complementos, optó por la sencillez: pelo recogido, gafas de sol grandes y un bolso en tono coral que aportó color al conjunto, rompiendo con la gama neutra del look. Como pendientes, escogió unas flores blancas que seguían la línea de la sencillez y la elegancia.

Amaia Salamanca | Gtres

Su cumpleaños

Este sábado, 28 de marzo, fue su 40 cumpleaños, una cifra simbólica que llega en un momento personal muy bueno. La actriz lo ha celebrado de forma íntima, rodeada de su entorno más cercano, compartido poco en redes, manteniendo ese equilibrio entre discreción y cercanía que tanto la caracteriza.

Con motivo de este cambio de década, también quiso lanzar un mensaje: "Estrenando década!!! Y este año soplo esta vela de doble mecha donde un deseo es para mi y el otro para que un niño enfermo pueda cumplir el suyo", escribió junto a la imagen de su tarta.

Se trata de un gesto ligado a su colaboración con la Fundación Pequeño Deseo, animando además a sus seguidores a apoyar la causa a través de su tienda solidaria.