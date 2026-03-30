Cayetana Guillén Cuervo reaparece en Málaga junto a Nicole Kimpel tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo

La muerte de Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas de España, ha dejado un vacío enorme en el mundo de la interpretación. Con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, y recordada por su icónico papel en el "Radiopatio" junto a Mariví Bilbao y Emma Penella, su pérdida se siente profundamente tanto entre colegas como entre el público.

Cayetana Guillén, la hija pequeña de Gemma, fue captada por las cámaras a penas unas horas del fallecimiento de la actriz, con una mirada apagada pero llena de emoción. Habló del amor, como solía hacer su madre en cada discurso, y no pudo evitar sonreír al recordar cuando Gemma le decía que de sus tres hijos, Cayetana era "puro nervio", la que más se le parecía. Esa complicidad y cariño siempre marcó la relación entre madre e hija, algo que el público también ha podido apreciar a lo largo de los años.

Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo en el último adiós a su madre, Gemma Cuervo | Gtres

Dos semanas después, y a punto de comenzar la Semana Santa, Cayetanase ha dejado ver por Málaga junro a Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas, durante las procesiones del Domingo de Ramos.

Esta fue su primera aparición pública tras la muerte de su madre. Invitada por Banderas a este acontecimiento religioso, la actriz mostró una actitud tranquila y serena, aunque en su mirada aún se perciben las semanas tan difíciles que ha tenido que atravesar, recordando la reciente pérdida.

Cayetana Guillén ante las cámaras | Gtres

Madre e hija compartieron innumerables momentos juntas: actos, entrevistas, charlas e incluso la recogida de premios. Cayetana siempre ha demostrado un trato especial haciasu madre, lleno de respeto y admiración, reconociendo públicamente lo mucho queha aprendido de ella y de toda la familia Guillén Cuervo. Esa relación cercana y visible ha hecho que los seguidores de Gemma también la vean como un ejemplo de hija dedicada y cariñosa.