María Pombo desvela que se inspiró en los mantones de las Vírgenes para su vestido de novia

La boda de María Pombo fue, como para cualquiera, uno de los días más importantes de su vida.

Fue una celebración muy especial, emotiva y con ese toque clásico que hace que, al ver las fotos tiempo después, todo tenga un aire bonito y algo nostálgico. Se casaron siendo jóvenes y muy enamorados, en una ceremonia que siguieron de cerca tanto sus seguidores como muchas revistas y medios.

María Pombo se inspiró en los mantones de las Vírgenes para su vestido de novia | Gtres

El lugar elegido no fue casualidad. Cantabria, donde pasan los veranos, donde María ha crecido y donde Pablo le pidió matrimonio, fue el escenario perfecto para un día así. Todo tenía sentido allí, en un entorno muy suyo y lleno de recuerdos, lo que hizo que la boda fuese aún más personal.

Sobre el vestido, durante un tiempo solo se conocieron algunos detalles, pero ha sido hasta ahora que María ha desvelado la inspiración real. A través de sus redes y coincidiendo con Semana Santa, ha contado que se basó en los mantones de las Vírgenes, algo que le encanta, llegando a decir que está "obsesionada" con ellos.

María Pombo y Pablo Castellano ante las cámaras el día de su boda | Gtres

Hablaba de telas como la seda o el terciopelo, bordados y flores, una idea que terminó marcando todo su look.

María Pombo vía stories | Instagram

El vestido era blanco roto, sencillo pero muy favorecedor, marcando bien la silueta y dejando la espalda al descubierto. Un estilo romántico y elegante, muy en su línea. Pero sin duda, lo más llamativo fue la capa: una especie de chaqueta larga, semitransparente, con encaje, pedrería y bordados que recordaban a un mantón religioso y que además hacía de cola. Todo encajaba con su estilo: algo bonito, sencillo, con un punto especial y también pensado para el frío de Cantabria.