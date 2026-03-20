Si algo ha dejado claro Lucas es que, aunque el tiempo haya pasado y las cosas hayan cambiado, los sentimientos siguen estando ahí. El cantante no ha dudado en pronunciarse tras el inicio de la carrera en solitario de Andy, y lo ha hecho con una mezcla de sinceridad, emoción… y alguna que otra pulla.

Lejos de entrar en un enfrentamiento, Lucas ha querido dejar claro que en los últimos meses ha tenido que hacer frente a muchas críticas. "Yo desde un principio lo único que he hecho es defenderme".

Lucas de Andy y Lucas | Europa Press

Eso sí, también ha tenido palabras de agradecimiento hacia su excompañero tras sus recientes declaraciones. Aunque con matices. "Se lo agradezco, si es lo que piensa", decía, en una frase que deja ver que, aunque hay cariño, también hay cierta distancia.

Aun así, el artista insiste en quedarse con lo bueno. "Yo no le guardo rencor. Él sabe que lo quiero y lo aprecio", recordando todos los años compartidos sobre los escenarios y los momentos que han vivido juntos.

Andy y Lucas atienden a los medios antes de su último concierto juntos | Gtres

Sin embargo, hay algo que no termina de encajarle. "Me extraña que estemos ahora así". Una situación que le resulta difícil de entender, especialmente teniendo en cuenta que hace apenas unos meses ambos cerraban su gira.

Mientras tanto, Lucas ha optado por refugiarse en su entorno más cercano. El cantante asegura estar centrado en su familia, en su escuela de música y en sus proyectos personales. De hecho, no descarta seguir los pasos de Andy y lanzarse en solitario. "Cuando llegue el momento, ya veremos", dejaba caer, abriendo la puerta a una posible nueva aventura musical.

Lucas, de Andy y Lucas, en 2023 | Gtres

En cuanto a una posible reconciliación, Lucas no cierra la puerta, aunque prefiere no adelantarse a los acontecimientos. "Prefiero pensar en positivo, la vida da muchas vueltas".

Eso sí, si hay algo que ha querido dejar muy claro: "Rencor cero". Unas palabras que resumen a la perfección una situación en la que, entre cariño y decepción, todo parece aún por saber.