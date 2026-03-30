LA FAMILIA SE AMPLÍA
Alba Silva, sobre su segundo embarazo junto a Sergio Rico: "Se me está pasando volando"
Alba Silva atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La influencer ha reaparecido radiante y ha hablado sobre su segundo embarazo, una etapa que está viviendo con ilusión junto a su marido, Sergio Rico.
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Sonriente, relajada y en plena cuenta atrás. Así se ha dejado ver Alba Silva, que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida mientras espera su segundo hijo junto a Sergio Rico.
Alba reaparecía con esa naturalidad que la caracteriza, mostrando que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa. Embaraza de 25 semanas, la influencer confesaba que todo está yendo sobre ruedas.
"Se me está pasando volando", reconocía entre risas, dejando claro que esta segunda experiencia está siendo muy diferente a la primera. Y es que, como buena madre todoterreno, Alba no ha dudado en bromear sobre el motivo. "No sé si es porque el segundo o porque la primera me da mucha guerra".
Lejos de complicaciones, la influencer asegura que está siendo un embarazo muy tranquilo, algo que le permite disfrutarlo sin presión y con mucha más calma. "La verdad es que está siendo muy llevadero". Además, Alba no está viviendo este embarazo desde cero. La influencer ya es madre de la pequeña Carla, nacida en septiembre de 2024, que se ha convertido en el centro de su vida.
Además, por ahora, todo apunta a que vivirá esta etapa tan especial en casa. Alba confirmaba que, al menos de momento, se quedarán en Sevilla durante Semana Santa, apostando por un plan familiar y tranquilo. "De momento nos quedamos".
Entre paseos, familia y cuenta atrás para la llegada del bebé, Alba Silva demuestra que está disfrutando al máximo de esta espera.
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