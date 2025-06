Lorena Gómez recuerda a su madre fallecida con un tatuaje muy especial: el momento que conoció a su hijo

Han pasado cinco años desde que Lorena Gómez perdió a su pilar, a una de las personas más importantes de su vida: su madre. Pero dicen que en la memoria nadie muere. Y la mujer de René Ramos se ha querido tatuar uno de los momentos que siempre recordará.

"Este tatuaje representa una de las historias más duras y valientes de mi vida", ha escrito en el pie del post. El tatuaje es la silueta de su madre tumbada en la camilla del hospital con su hijo en brazos.

Cabe recordar que el pequeño René nació pocos días antes del fallecimiento de su madre. "Mi madre estaba ingresada, muy malita. Yo acababa de dar a luz", ha recordado, explicando que era justo en plena pandemia, cuando todos estábamos confinados.

Pero, a pesar de no poder salir, de no poder ver a nadie y, mucho menos de abrazarse, no dudó en ir al hospital en el que estaba su madre y presentarle a su hijo recién nacido. "Lo único que deseaba era que lo conociera. Que pudiera tenerlo en brazos. Que, a pesar del miedo, de las restricciones, de la distancia… ese encuentro sucediera", ha explicado.

Y así fue. Y ahora lo tiene tatuado para siempre: "Ella, con los ojos cerrados y el cuerpo agotado… cuando lo sintió, sonrió. Sonrió como si, por un instante, todo el dolor desapareciera. Esa sonrisa fue mi regalo. Mi despedida. Y mi paz".

Ese día y, en concreto, ese momento, nunca lo va a olvidar. Fue uno de los días más felices y dolorosos al mismo tiempo: "Mi alma se partió en dos para siempre, pero también sentí una felicidad profunda al ver que, por fin, pudieron conocerse".

Lorena Gómez y René Ramos con su hijo en 2020 | Gtres

Días después, su madre falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Aunque, como ha dicho en más de una ocasión, siempre ha pensado que se reencarnóen su pequeño: "Nos lo quitaron casi todo, pero nos dejaron ese instante".

Un instante que guardará siempre en su memoria y ahora también en su piel.