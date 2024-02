Lorena Gómez recuerda a su madre fallecida hace tres años: "Siempre pensé que se reencarnó en mi chiquitín"

Hace casi cuatro años, Lorena Gómez dio la bienvenida a su único hijo en común con René Ramos. Uno de los días más felices de su vida que le habría gustado compartir con su madre, que falleció pocos días antes. Pero, para ella sigue tan presente como siempre. Y así ha querido recordarla una vez más a través de sus redes sociales tres años después de su pérdida.

Lorena Gómez y René Ramos con su hijo en 2020 | Gtres

Lo ha hecho con un post en el que habla de la familia, que para ella es todo: "Son esa razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa, incluso cuando las cosas no van tan bien". Y la cantante no solo se refiere a la familia de sangre, sino a todas esas personas que han pasado por su vida y se han quedado a su lado: "Son mi historia, mi hogar, hacia dónde voy y de dónde vengo".

Si bien es cierto que Lorena siempre ha presumido de familia, desde que su madre falleció empezó a valorar más cada minuto junto a las personas que le rodean: "Nos faltará siempre ELLA, pero de alguna manera eso nos ha hecho más fuertes, más unidos. Seguro que desde donde esté se siente orgullosa de la familia que han creado". Y es que, aunque ya no cuenta con uno de sus pilares fundamentales, sabe que la guía desde donde esté: "Cada día con ellos es un recordatorio de que, mientras estemos juntos, todo es posible".

Además de este emotivo mensaje al que han contestado con cariño sus seguidores, Lorena ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram sobre la reencarnación: "Siempre pensé que mi mami se reencarnó en mi chiquitín. A veces la veo a ella en sus gestos y su mirada. ¿No os ha pasado?". Cabe recordar que su madre fue diagnosticada de un cáncer que no pudo superar. Cuando falleció hace ya tres años, la cantante aún estaba embarazada del pequeño René; algo que ella siempre ha creído que fue cosa del destino.