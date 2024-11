Lidia Torrent, Elsa Anka y Jaime Astrain, la familia al completo se vuelca con Valencia

Las muestras de solidaridad con los afectados por la DANA no cesan. Son muchos los famosos que se han sumado a esta iniciativa para aportar su granito de arena. Los últimos, Elsa Anka, Lidia Torrent y Jaime Astrain, que han ayudado a la recolecta de ropa, alimentos y objetos necesarios organizada por Julián Bayón, marido de Vania Millán.

El cirujano ha dejado a un lado sus compromisos profesionales para encabezar esta recolecta tan necesaria para los pueblos valencianos afectados. "Llegamos de Murcia, nos hemos unido aquí y nos hemos lanzado a ayudar con lo que hemos podido", ha confesado la familia.

Impresionados por la solidaridad que han demostrado los madrileños en estos días, volcados con los habitantes de localidades como Paiporta, Torrent o Chiva, han destacado: "Nos ha sorprendido la respuesta. Íbamos a venir a ayudar lo que podíamos, pero ver toda la gente que está aquí, cómo han ayudado a cada uno, incluso, llegaban por la ventana, dejaban la cosa y se iban a trabajar o a sus casas".

Lidia Torrent y Jaime Astrain ayudando tras el paso de la DANA | Europa Press

Lidia Torrent se ha mostrado muy emocionada con la masa que se está moviendo, confesando haber vivido en primera persona la frase que lleva viendo todos estos días, "el pueblo salva al pueblo". Una "oleada de generosidad y solidaridad" que espera que se mantenga en el tiempo.

"Estamos movilizándonos nosotros, haciéndolo todo nosotros, enviando todos los recursos nosotros, y sí que sientes esta sensación del pueblo salva al pueblo", ha sentenciado.

Sobre la visita de los reyes Felipe y Letizia, Lidia ha resaltado la humanidad que tuvieron: "Me estremeció, porque dentro de las posibilidades que tienen ellos, de su margen de actuación, me parece que sí que dieron la mano, cogieron y lloraron con nosotros. Me pareció un acto tierno".

Por su parte, Jaime Astrain ha llamado a la unión en estos momentos tan complicados, subrayando la importancia que está teniendo el pueblo unido y luchando contra una catástrofe que ha arrasado con la Comunidad Valenciana: "Siempre se me vienen a la mente esas palabras de que los españoles siempre somos buenos en deportes. Y al final, esto es otra de las cosas, porque somos campeones y joder, es que mira toda la gente cómo apoya comprando cosas, ayudando a cargar el camión, esta cadena humana, creo que es maravillosa y que da más valor a esta sociedad española que tenemos".

Lidia Torrent, Jaime Astrain y Elsa Anka, solidarios con Valencia | Europa Press

Elsa Anka, que también ha colaborado en la recogida, ha expresado sus sentimientos de impotencia por no poder hacer más: "Hemos traído algunas cosas, sintiéndonos muy pequeños en todo esto. La gente que ahora está necesitada va a seguir estándolo por mucho tiempo". Además, ha evitado pronunciarse sobre la visita de los Reyes a Paiporta, insistiendo en la importancia de centrarse en las acciones positivas: "Es mejor mantenerse en qué podemos hacer para ayudar, qué podemos hacer para potenciar todo lo bueno que se está haciendo".