La ley que permite a la heredera de Países Bajos casarse con una mujer

El pasado 7 de diciembre de 2021, la heredera al trono en Países Bajos, Amalia, cumplía los 18 años y varias obras literarias salieron a la luz con motivo de ello. Una de ellas causó un fuerte revuelo en la sociedad neerlandesa a causa de tratar un delicado tema. Amalia, el deber me llama, una obra de Peter Rehwinkel, planteaba la suposición de qué ocurriría si la primogénita de Guillermo Alejandro y Máxima decidiera casarse con una persona de su mismo sexo.

Sin embargo, no fue la reflexión lo que generó la polémica, sino el recuerdo de que el Gobierno de los Países Bajos asegurara en el año 2000 que si el rey titular se casase con alguien del mismo sexo, esa línea sucesoria llegaría a su fin debido a que "la esencia de la monarquía hereditaria" perdería sentido porque "no podrían surgir hijos de tal matrimonio". Estas declaraciones no gustaron entre el pueblo neerlandés, lo que obligó al primer ministro, Mark Rutte, salir al paso de la polémica en su momento.

"El Gobierno cree que un heredero del trono puede casarse con alguien del mismo sexo. El Gobierno no entiende que un heredero del trono o un monarca tenga que abdicar si quiere casarse con una pareja del mismo sexo", decía la carta dirigida al Parlamento, la cual logró el acuerdo de todos los altos mandos y el consiguiente cambio en el Acta de Sucesión al Trono.

Dudas sobre cómo lidiar con la línea de sucesión

Cabe destacar que el propio Peter Rehwinkel, autor del libro y quien inició toda la polémica, deja claro en el libro que no hay informaciones de que a Amalia le gusten las mujeres. Sin embargo, esta reflexión ayudaba a seguir evolucionando socialmente y planteaba algunas dudas sobre cómo interpretar algunos puntos clave. En este caso, la más importante era cómo solucionar el problema de la sucesión, pero Rutte lo dejó rápidamente claro.

Simplemente, debe quedar claro quiénes son los hijos en un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. En esta línea, se debe firmar algún tipo de contrato al respecto para dejar constancia de lo acordado. Según la Constitución neerlandesa, la forma en la que se organiza hoy en día el derecho de familia moderno no asume automáticamente como "hijos" únicamente a aquellos que descienden biológicamente de los padres.

También se señaló la forma en qué vendrían estos hijos si se diera el caso. En el contexto donde el matrimonio adoptase, o concibiese, a un niño a través de un donante o maternidad subrogada, se tendría que plantear al Gobierno en cuestión si podría heredar el trono. Es decir, se llevaría a votación y se entiende que el pueblo decidiría.

¿Qué pasa con Leonor en España?

En el caso de España, y tal y como cuenta el medio Newtral.es, "la clave para este supuesto es el artículo 57.4 de la Constitución". En él se dice que las personas quedarán excluidas en la sucesión a la Corona si contraen matrimonio "contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales". En este caso, el ordenamiento jurídico español no exige ninguna autorización y no ha existido matrimonio que haya suscitado el debate de las Cortes. Es decir, no habría ningún impedimento legal que no permitiera reinar a la heredera si se casase con alguien del mismo sexo.