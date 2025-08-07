Receta de salmón marinado: ideal para cenas de picoteo

¿Cuántas veces has hecho cena de picoteo y has echado de menos el salón marinado? Seguro que en muchas… Y es que el salmón marinado es un gran clásico que nunca pasa de moda y gusta a todo el mundo.

Pero el dilema para muchos es el precio que tiene. Así pues, en este artículo te enseñamos a hacerlo en casa: es muy fácil y sin esfuerzo. Lo hacemos de la mano de Delicious Martha, una creadora de contenido de cocina con 2 millones de seguidores en Instagram.

Salmón marinado | Freepik

Y es que ella misma afirma lo siguiente: "No volverás a comprar el salmón nunca más cuando aprendas a hacerlo en casa de manera tan sencilla. Con dos pasos y el reposo nocturno, tienes un lomo de salmón marinado a tu gusto y fantástico".

Después de estas palabras tan motivadoras, ¡vamos a ello! Te lo contamos todo: qué necesitas y qué pasos debes seguir para hacer tu propio salmón marinado.

¿Qué necesitas?

Es una receta tan sencilla que solo necesitarás los siguientes ingredientes:

Salmón: es el elemento principal. Puedes usar la parte que más te guste.

Pinzas: las necesitarás para quitar las espinas que pueda haber en el filete.

Limón: bien limpio, porque usarás también la ralladura.

Sal y azúcar: te hará falta una gran cantidad de ambos ingredientes.

Papel film: es imprescindible para cubrir el salmón durante toda la noche.

Recipiente con agua: lo necesitarás para quitar el exceso de sal y azúcar.

Especias al gusto: ideales para darle un toque final antes de comerlo

Salmón | Pexels

Paso a paso

Para hacer en casa este salmón marinado tan rico y sencillo, debes seguir estos escasos pasos:

1. El producto principal: Compra un salmón que previamente esté congelado, por seguridad alimentaria. Coge las pinzas y quítale las espinas (si es que tiene).

2. Toque cítrico: Ralla un poco de la cáscara de un limón por encima, le dará un gusto sutil pero riquísimo.

3. Cubrir el salmón: Tapa el salmón con mitad azúcar y mitad sal, no debe quedar ni un trocito descubierto.

4. El reposo: Déjalo en la nevera durante las siguientes 24 horas, esto hará que se marine adecuadamente.

5. Pasadas las 24 horas: Lava bien el salmón con un poco de agua para retirarle el exceso de sal y azúcar.

6. Así pues, ya tienes el salmón marinado hecho y perfecto para lo que tu quieras: desayunos, comidas, aperitivos y cenas.

7. Antes de comerlo, puedes darle un toque especiado. La cocinera del vídeo se lo come en una tostada de pan, con un poco de hinojo por encima, unas especias picantes y un chorrito de limón. Este paso es opcional y totalmente al gusto del consumidor.

Tip de la chef: Si lo guardas bien envuelto en la nevera, te aguantará perfectamente una semana.

Salmón marinado en tostada | Freepik

Pues ahora ya tienes en tus manos la mejor receta para hacer salmón marinado. Ya no tienes excusa para no ponerlo en la mesa durante cualquier noche de picoteo. Es una idea fácil y con pocos pasos e ingredientes que puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos.