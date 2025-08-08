Paula Echevarría responde así de natural al tierno mensaje de Miguel Torres: "No me dices eso por las mañanas"

Paula Echevarría celebraba su 48 cumpleaños este pasado jueves 7 de agosto. Un día donde la actriz ha recibido múltiples felicitaciones de sus compañeros de profesión: Carlos Latre, Marta Hazas… pero la que más ha conmovido a todos ha sido la del exfutbolista Miguel Torres, su actual pareja y padre de su hijo Miki: "Hay personas que llegan y lo cambian todo sin hacer ruido".

Miguel Torres y Paula Echevarría | Gtres

Una carta de amor en toda regla, a la que Paula ha respondido en tono de humor: "¿Sin hacer ruido? ¡No me dices eso por las mañanas! Te quiero pichón". La pareja, aunque no tiene planes de boda, comenzó su inseparable vínculo en 2018, un año después de que la actriz se separara de David Bustamante. Pero las casualidades de la vida hicieron que se conocieran muchísimo antes, en 2010 coincidieron durante la grabación del videoclip A contracorriente, del cantante. ¡Está claro que sus caminos estaban destinados a juntarse!

Miguel Torres felicita a Paula Echevarría por su 48 cumpleaños | Instagram @migueltorres

En la publicación que ha compartido Miguel, podemos disfrutar de un carrusel que muestra cómo ha sido su día, junto a algunos otros recuerdos de viajes y momentos en familia con su hijo Miki, nacido en 2021, y la hija que tuvo Paula con su ex, Daniella Bustamante, de 16 años.

Una celebración íntima que se diferencia de los anteriores cumples de la actriz asturiana, que el año pasado Paula lo celebraba rodeada de glamour en el emblemático Festival Starlite de Marbella. Esta vez se ha decantado por la comodidad de su casa como escenario, pero igualmente lo ha celebrado rodeada de sus seres queridos, entre globos rosas. A lo mejor la fiesta llega este finde...

Una imagen que demuestra lo sólida y natural que es su relación: "Tú llegaste con risas, con fuego, con vida. Y lo cambiaste todo… pero para bien". Siete años que parecen tener mucho futuro por delante, y es que forman una familia preciosa. ¡Que viva el amor!