Cari Lapique, ante el aniversario de la muerte de Carlos Goyanes, se refugia en su hermana Myriam: su plan en Ibiza

Este verano, Cari Lapique ha puesto en pausa su agenda para disfrutar de los amigos, de la familia, del buen tiempo y del mar. Su refugio ante su verano más complicado al cumplirse un año de la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija Caritina.

La hemos visto en Grecia, en el País Vasco y ahora en Estepona, bien rodeada de amigos, de sus nietos -que son el motor de su vida- y, por supuesto, de su hija, Carla Goyanes. Y es que, en estos meses, madre e hija han sido el apoyo incondicional mutuo para afrontar las dos pérdidas más duras de su vida.

Cari Lapique de vacaciones en Estepona | Instagram @cariilapique

Sin embargo, Cari también ha querido pasar unos días de absoluta desconexión junto a su hermana Myriam. ¿El lugar elegido? Ibiza, no podía ser otro que el paraíso de la temporada estival.

Como muestra el vídeo de Gtres, han desconectado de todo surcando las aguas de la isla pitiusa en un yate, tomando mucho el sol, bañándose en sus aguas cristalinas y estando la una con la otra, que es lo más importante.

Cari Lapique, con su hermana Myriam, en Ibiza | Gtres

Un plan que le ha hecho evadirse, al menos unos días, de la realidad de su verano más difícil. Pues hoy, 7 de agosto, se cumple el primer aniversario de la muerte de su marido. A los 79 años y de forma completamente inesperada, Carlos fallecía mientras dormía en su casa de Marbella.

Un golpe para toda la familia al que, tan solo 20 días más tarde, se sumó la muerte de Caritina Goyanes. Un año después, los Goyanes-Lapique han demostrado ser una piña, poder contra viento y marea y dar una lección de vida.

El último gesto que ha unido a madre e hija ha sido el evento deportivo organizado el pasado fin de semana como homenaje a Carlos: un torneo de pádel muy especial que tuvo una acogida inmensa. Un pequeño gesto con el que han recordado que nadie muere mientras siga vivo en la memoria.