Carla Goyanes recuerda a su padre en el primer aniversario de su muerte: "No quiero que nadie te olvide"

365 días han pasado desde que la familia Goyanes-Lapique recibió una de las peores noticias: Carlos Goyanes había fallecido. Una pérdida inesperada y a temprana edad (79 años) que dejó al clan devastado. Ahora, su hija, Carla Goyanes, ha querido recordarle con unas emotivas palabras.

"Hace ahora mismo un año que nos dejaste, pero yo no quiero que nade te olvide, así que he creado este Memorial de Pádel con tu nombre", ha escrito su hija, recopilando en un vídeo alguno de los momentos de este evento deportivo y una foto antigua junto a él.

El pasado fin de semana, el Nueva Alcántara Club acogió a una multitud de personas para rendir homenaje a Carlos Goyanes con un torneo de pádel. Ahora, su hija ha explicado el motivo de este significativo detalle: "Fuiste uno de los impulsores del pádel en Marbella en sus inicios y nos transmitiste a tus hijas y a tus nietos la pasión por este deporte".

Como muestran las imágenes, tanto Cari Lapique como sus nietos fueron los primeros en estar en este día tan especial. 138 participantes han pasado por el torneo, "10 técnicos en rotación y 10 niños voluntarios para ayudar con los más pequeños", además de un asistente muy especial: "Hemos contado con el apoyo de tu mejor amigo".

Torneo de pádel en memoria de Carlos Goyanes | Instagram @carlugoyanes

Dando las gracias a todo aquel que ha colaborado en este evento cargado de significado, un homenaje muy especial a su padre, ha deseado que "lo haya podido ver y disfrutar" desde donde esté. Y, por último, le ha hecho una promesa: mantener esa pasión por el pádel "siempre que pueda y espero que así lo hagan a su vez tus nietos, biznietos…".