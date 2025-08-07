Gloria Camila, tras un significativo reencuentro al cumplirse un mes de la muerte de Michu: "Todo en familia es mejor"

El pasado 7 de julio, María Rodríguez Gamaza, popularmente conocida como Michu, era hallada en su casa sin vida. La joven, conocida en el mundo rosa por su relación con José Fernando, el hijo de Ortega Cano, con quien tuvo una hija en común, Rocío, de 7 años, padecía un problema congénito de corazón.

Michu y José Fernando | Gtres

Una muerte inesperada que dejaba a la familia y amigos completamente en shock y que daba un giro de 180 grados a sus planes de verano.

Tras el fallecimiento de Michu, mucho se ha especulado sobre quién se quedaría con la tutela de la niña: si se quedaría con la abuela materna o pasaría al cuidado de Ortega Cano. Una situación complicada que la familia está intentando tratar de la forma más adecuaba, buscando lo mejor para la niña, tal y como aseguró el propio Ortega Cano.

Aunque se desconoce si desde la muerte de Michu, la familia Ortega Cano habría visto a Rocío de forma íntima, las cámaras han sido testigos del día en familia del que han disfrutado este pasado miércoles.

Un día que pasaron en un parque acuático, cercano a Costa Ballena donde José Fernando ha decidido refugiarse junto a su familia en estos complicados momentos.

Tras este rato junto a la pequeña, Gloria Camila confesó a las cámaras, feliz y sin querer hacer más declaraciones, que "todo en familia es mejor".