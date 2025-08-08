Guillermo Furiase, de vacaciones con su primo Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores: "Al que admiro y quiero"

Las vacaciones con amigos o con pareja están bien, pero las que disfrutas en familia… esas son de otro mundo. Y Guillermo Furiase así lo ha dejado claro en su último post en Instagram.

Durante estos días hemos visto a Lolita Flores, Elena Furiase y Rosario Flores compartir fotos en la playa. Todos juntos un año más, como marca la tradición. Y ahora ha sido el turno de Guillermo, con una foto muy cotidiana pero especial en la que deja constancia de la buena relación que tiene con su primo Pedro Antonio.

"Esta es la paz que se respira en mi querido Cádiz", ha escrito en el post junto a dos fotos de ambos sentados en las sillas de la playa mirando el mar y, suponemos, hablando de la vida.

Aunque el Instagram del artista está repleto de post profesionales, siempre hay hueco para la familia. "Al lado de mi primo hermano, al que admiro y quiero con locura. Mi queridísimo Pedro Antonio", ha confesado.

Un mensaje de cariño y cercanía al que ha respondido el hermano de Lola Orellana con un "Olé, te quiero". Y, orgullosa de la familia que han formado, Rosario también ha contestado en comentarios: "Yo sí que os quiero".

Guillermo es el hijo pequeño de Lolita Flores y hermano de Elena Furiase y, aunque su perfil es mucho más discreto que los del resto de la familia, poco a poco vamos conociendo más detalles de él. Tiene 32 años y su parecido con su tío, Antonio Flores, es innegable.

La familia Flores en la presentación del centro cultural Lola Flores en 2023 | Gtres

Pedro Antonio, el más desconocido del clan, tiene 19 años y es el hijo pequeño de Rosario Flores. Su perfil en las redes sociales, de momento es privado, pero le hemos visto en los escenarios acompañando a su madre con el cajón. De él sabemos que quiere dedicarse a la música, siguiendo así con el legado familiar, y ahora que la relación con su primo es especial.

Porque además del arte, los Flores pueden presumir de haber formado una familia unida contra viento y marea.