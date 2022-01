Las polémicas en las que la Casa Real se ha visto envuelta

Iñaki Urdangarín ha acaparado el foco mediático esta última semana por su inminente divorcio de la infanta Cristina, a quien le ha sido infiel con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia.

La pareja ha confirmado su intención de “interrumpir su relación matrimonial” - siempre evitando la palabra divorcio- en un comunicado remitido a Efe. Texto en el que también aclara que el compromiso con sus hijos “permanece intacto”.

Esta es la última polémica en la que se ha visto envuelta la familia real española, pero, si echamos la vista atrás, los Borbones podrían protagonizar un auténtico reality show. Más de uno de sus miembros se ha visto involucrado en polémicas que han tenido mucho eco. Hagamos un repaso:

Rey Juan Carlos I

El patriarca de la familia es el primero que se ha visto involucrado en más de un asunto pantanoso.

Mató a su hermano

Cuando tenía 18 años, Juan Carlos mató accidentalmente a su hermano menor, Alfonsito, de un disparo. Ocurrió en Semana Santa del año 1956 -19 años antes de que Francisco Franco lo proclamara Rey de España- en la residencia de la familia real en el exilio, Villa Giralda, ubicada en el municipio portugués de Estoril.

Rifirrafe con Hugo Chávez

En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se celebró en noviembre de 2007 en Santiago de chile, Juan Carlos interpeló a Hugo Chávez con una pregunta que dio la vuelta al mundo: “¿por qué no te callas?”.

El emérito tuvo este gesto tan “campechano” para defender al expresidente español José María Aznar de las descalificaciones del presidente venezolano. La frase fue objeto de bromas durante mucho tiempo.

Relaciones extramatrimoniales

El rey emérito tiene un largo historial de relaciones extramatrimoniales, aunque la más famosa y polémica fue la que mantuvo con la empresaria alemana Corinna Larsen, que comenzó en 2004.

La aventura salió a la luz en 2012, cuando él se rompió la cadera en un viaje no oficial a Botsuana para cazar elefantes. Todo terminó en 2014 y fue entonces cuando comenzó la batalla legal entre ambos. La examante del rey lo ha demandado por lo civil por acoso, coacciones y difamación.

Anteriormente, a Juan Carlos se le relacionó con Liliane Sartiau (institutriz), Marta Gayá (decoradora), Bárbara Rey (vedette) y Sol Bacharach (empresaria).

Rey emérito Juan Carlos I | Gtres

Disculpas por cazar elefantes

Del accidente en Botsuana se desató otra polémica, puesto que este viaje dejó en evidencia a Juan Carlos I ante toda la sociedad española. La imagen del rey quedó dañada por haberse ido a matar elefantes cuando el país se encontraba en plena crisis económica.

Es por eso que, tras recibir el alta por la lesión de cadera, decidió disculparse con una frase que pasó a la historia: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”.

Exilio

Don Juan Carlos abdicó en 2014 y en 2020 se vio obligado a exiliarse a Abu Dabi tras haberse visto envuelto en una serie de escándalos fiscales.

Ante los presuntos casos de corrupción de su padre, el rey Felipe VI renunció a la herencia y le quitó su asignación oficial como miembro de la Casa Real.

Iñaki Urdangarín

A pesar de que actualmente solo se hable de su aventura con su compañera en el bufete de abogados, el ex duque de Palma ha sido objeto de polémica por asuntos más graves.

El exjugador de balonmano estuvo implicado en el caso ‘Nóos’ y fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel. Ingresó en prisión en 2018 y hace un año, en enero de 2021, le fue concedido el tercer grado penitenciario.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Infanta Cristina

La infidelidad no es lo único que la infanta Cristina puede recriminar a su marido. También su paso por el banquillo de los acusados.

La hija mediana de Juan Carlos I y Sofía de Grecia fue el primer miembro de la Familia Real que tuvo que declarar ante un juez. Lo hizo por su supuesta cooperación en los delitos fiscales cometidos por su cónyuge, tras haber sido acusada por el Sindicato Manos Limpias. Finalmente, fue absuelta.

Infanta Elena | Gtres

Por otro lado, la infanta recibió críticas por un gesto que no tuvo nada que ver con Urdangarín. Las infantas Cristina y Elena acudieron a los Emiratos Árabes para visitar a su padre, ya en el exilio, a principios de 2021. Allí, ambas se vacunaron contra la Covid-19, saltándose la lista de espera de España. Este gesto suscitó una gran polémica, ya que otros rostros conocidos, por ejemplo, del mundo del deporte, habían renunciado al trato prioritario para recibir la vacuna.

Infanta Elena

La primogénita de Juan Carlos I tampoco se ha escapado de ser noticia, aunque no tanto como su hijo Froilán. Elena se divorció oficialmente de Jaime de Marichalar en enero de 2010, aunque la noticia la dio a conocer la Casa Real a finales de 2007, cuando la infanta y el duque de Lugo llevaban 13 años de matrimonio. Al contrario que en el caso de su hermana, este “cese temporal de convivencia matrimonial” no tuvo motivos que trascendiesen.

Infanta Elena | Gtres

Froilán de Marichalar

De la nueva generación de los Borbones, Froilán de Marichalar se lleva la palma de situaciones polémicas. El hijo de la infanta Elena ha aparecido en la prensa desde bien pequeño.

Patada en la boda real

En la boda entre el entonces príncipe Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, Froilán propinó una patada a su prima, Victoria López de Quesada y Borbón Dos Sicilias, que los fotógrafos del enlace pudieron inmortalizar. Con cinco años, el hijo mayor de la infanta Elena ya consiguió que se hablara de él.

Años más tarde también fue pillado dando un cabezazo a su primo, Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos, mientras realizaban un curso de vela.

Maleducado con la prensa

Sus travesuras no solo se quedan en familia, en 2010, Froilán dedicó una peineta a la prensa y en 2013, mientras lo fotografiaban en un posado en Miravent, soltó malhumorado: "¿cuántas fotos lleváis ya?".

Froilán de Marichalar | Gtres

Accidente de caza

Igual que su abuelo, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar también tuvo un accidente con un arma de fuego, aunque en su caso todo quedó en un susto. Con apenas 14 años de edad, Froilán se disparó accidentalmente en el pie mientras cazaba con su padre.

Malas notas

Para el colmo, Froilán repitió en más de una ocasión 2º de la ESO y se ganó la etiqueta de mal estudiante.

Doña Letizia

La reina consorte tampoco ha conseguido mantenerse fuera del foco mediático, aunque en su caso, las polémicas son menores.

Cuando los actuales Reyes de España fueron a comunicar su compromiso, ella hizo callar a su futuro marido con un “déjame hablar” que provocó risas entre los asistentes y ocupó las líneas de algunos periódicos.

Y, en 2018, los españoles pudimos comprobar la mala relación de doña Letizia con su suegra, Sofía, gracias al vídeo en el que aparecía evitando que la emérita se hiciese una foto con sus nietas.

Reina Letizia, princesa Leonor, infanta Sofía y reina emérita Sofía. | Gtres

