Lo animada que fue la boda de Paty, hija de Quique Sánchez Flores: su baile con Lolita y lo que le cantó Elena Furiase

El último fin de semana de junio, la familia Flores se reunió casi al completo para celebrar la boda de Paty. La hija de Quique Sánchez Flores contraía matrimonio con Javier Millet. La joven pareja se daba el sí, quiero en una multitudinaria boda que se celebró en Jávea.

Paty y Quique Sánchez Flores | Gtres

Un momento muy especial para los novios donde disfrutaron de un día muy especial celebrando el amor rodeados de su familia y amigos.

Una boda donde fuimos testigos de lo bien que se mantiene Carmen Flores, a sus 88 años, la conocida hermana de la fallecida Lola Flores. Y donde la familia, que desborda arte, protagonizó algunos momentos de lo más memorables...

Ante sus invitados y con Lolita de invitada, Paty y la prima de su padre protagonizaron un baile con el que seguro que animaron la fiesta.

El baile de Lolita y Paty Sánchez | Instagram

Por su parte, Elena Furiase se unió junto a más primos y dedicaron una canción a la novia.

Elena Furiase cantando junto a otros invitados | Instagram

Una boda muy divertida y con mucho arte.