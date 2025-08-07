RADIO ROTO
Paloma Lago, con la mano vendada, relata el pequeño accidente que sufrió en casa mientras jugaba con su mascota
Parece que no está siendo un verano tranquilo para Paloma Lago. La presentadora y colaborada de televisión ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparece su perrita Chloe y su brazo vendado, tras un accidente doméstico que ha ocurrido jugando con su mascota.
Paloma Lago, reconocida por su trayectoria en la televisión, ha compartido una imagen con la que ha generado cierta preocupación entre sus seguidores de Instagram. En ella, aparece un fondo de césped perteneciente a su casa de Ferrol, su tierra natal, y donde aparece con el brazo vendado junto a su perrita Chloe: "Gajes del oficio de jugar con mi Chloe del alma!".
La lesión, producida por un accidente doméstico mientras jugaba con su mascota, ha hecho que se rompa el radio de su brazo izquierdo. Una preocupación de salud que se suma al duelo que está atravesando por la pérdida de su padre Federico, y la reciente denuncia que interpuso al exconsejero de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Una etapa complicada para la presentadora, en la que se ha rodeado del cariño de su familia y amigos.
Ahora que afronta esta nueva preocupación, Paloma, de 58 años, agradece la presencia de su hijo Javier y su nuera Eugenia: "Muy cuidada por Eu y Javi". La pareja también está pasando las vacaciones en su casa de Ferrol, y recientemente celebraban juntos el 29 cumpleaños de Javier.
