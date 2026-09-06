Laura Matamoros confiesa si ha felicitado a su primo Carlo Costanzia tras ser padre de nuevo junto a Alejandra Rubio

Laura Matamoros y Carlo Costanzia mantienen un conflicto que no hace más que agrandarse, con Alejandra Rubio arrastrada a la polémica familiar.

Y es que los primos llevan meses lanzándose pullas en los medios de comunicación y haciendo declaraciones tan rotundas como la que pronunció la influencer recientemente al asegurar que no tenía relación con el hijo de Mar Flores.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

En mitad de esta crisis familiar, Carlo y Alejandra han vuelto a ser padres y la prensa ha preguntado a Laura si se ha puesto en contacto de alguna forma con ellos.

Como era de esperar, Laura ha negado haber felicitado a su primo por la paternidad, aunque se mostró ambigua al dar la "enhorabuena a todo el mundo" tras ser preguntada por su tía.

Hace pocos días, Mar Flores explicó que la llegada de su nueva nieta no modificaba la relación que mantenía con Terelu Campos, la madre de Alejandra, con quien apenas ha tenido trato y a la que no considera su familia.

Laura Matamoros | Gtres

"Bueno si lo ha dicho por algo es... Creo que es notable que no tienen relación, ¿no?", ha señalado Laura a Gtres.

Lo que está claro es que la relación entre estas partes de las familias Campos, Costanzia y Matamoros seguirá trayendo cola con cada declaración y desencuentro que realicen.