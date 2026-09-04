Melani Olivares se reafirma contra la presión estética y lanza un alegato a favor de la conciliación

Melani Olivares atraviesa un gran momento profesional. No solo ha pasado el verano rodando nuevos proyectos, sino que también ha estado totalmente volcada en el lanzamiento de La Lanzadera, una escuela que pretende ser el puente entre las escuelas de interpretación y el mundo laboral.

En medio de estas semanas tan intensas, Melani se mostró molesta con algunos usuarios de las redes sociales que habían criticado su aspecto físico y decidió canalizar su enfado publicando un vídeo en el que respondía con contundencia a quienes se habían metido con su físico. "A ver, a esas personas tan preocupadas por lo que me pasa, porque me ven mal, me ven ajada, ¿no os dais cuenta realmente de que os vais a hacer mayores también?", les decía con humor.

A raíz de este vídeo, Melani se ha convertido en el último mes en la "salvadora del edadismo", como ella misma explica. Y está encantada con ello.

Melani explica su enfado

Durante la presentación de La Lanzadera, la actriz volvió a hablar de este tema y reconoció que se considera una persona "de actitud muy joven" y que incluso ve a gente mucho más joven "que son viejos". Melani explicó que, cuando recibió más críticas por su aspecto físico, había perdido 10 kilos porque había estado mala. Pero eso no justifica que "gente ignorante" se lance a atacarla por su apariencia.

"¿Vosotros no crecéis? ¿Estáis igual que hace 20 años? Porque igual hace 20 años no habías nacido", dijo irónicamente, dirigiéndose a quienes habían criticado que su rostro mostrara el paso del tiempo.

Además, la mayoría de los comentarios negativos se acumularon en las publicaciones relacionadas con su nuevo proyecto, algo que enfureció todavía más a Olivares: "Parecía como que era una falta de respeto total, tanto para mí como para toda mi gente".

Eso sí, la actriz también se toma la situación con humor: "Yo tenía mucha pena porque no tenía haters y me decían: Si no tienes haters, no eres nadie. Pues mira, ahora ha pasado ya... ¡Ahora tengo haters!".

Melani Olivares | Gtres

Un alegato a favor de la conciliación

Estas últimas semanas, Melani ha estado tan volcada en ultimar todos los detalles de su nuevo proyecto empresarial que sus hijos apenas la han visto, a pesar de que ha estado trabajando desde casa. "Mis hijos tienen ganas de que ya acabe esta presentación para poder volver a tener una madre, porque llevan una semana que ya me han dicho: Es que no te hemos visto", explicaba.

Una situación que le ha llevado a poner sobre la mesa otra de las cuestiones que siguen pendientes en nuestra sociedad: la conciliación. "Es que no sé dónde está la conciliación. No existe", dijo a los medios de comunicación presentes.

Así, Melani, a sus 53 años, continúa alzando la voz contra la presión estética y el edadismo, pero también sobre las dificultades para conciliar la vida profesional y familiar. Una faceta reivindicativa que demuestra que la actriz no tiene intención de quedarse callada y que espera que, algún día, las cosas empiecen a cambiar.