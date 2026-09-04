La vuelta a la rutina puede salir cara: cuatro trucos para ahorrar y sobrevivir a la cuesta de septiembre

Septiembre es, para muchos, uno de los meses más complicados para el bolsillo. Después de los gastos del verano, la vuelta a la rutina trae consigo nuevos pagos que pueden hacer que llegar a final de mes sea todo un reto. Por eso, organizar las finanzas desde el principio puede marcar la diferencia.

Dinero en euros | Freepik

El primer paso es hacer una lista de todos los gastos previstos durante el mes. Separar los pagos imprescindibles de aquellos que pueden esperar permite conocer cuánto dinero queda realmente disponible y evitar gastar más de lo necesario.

Otro de los puntos clave está en revisar las suscripciones y servicios contratados. Plataformas de streaming, aplicaciones o servicios que apenas se utilizan pueden suponer un gasto mensual innecesario. Cancelar lo que no utilizas es una de las formas más sencillas de ahorrar.

La alimentación también puede convertirse en una fuente de ahorro. Planificar el menú semanal, revisar lo que ya hay en casa y elaborar una lista de la compra ayuda a evitar compras improvisadas y productos que finalmente no se consumen.

Alimentos saludables | Magnific

Por último, conviene aplicar la regla de las 48 horas antes de realizar una compra que no sea imprescindible. Septiembre suele venir acompañado de nuevos propósitos, cursos, material o equipamiento que pueden acabar olvidados.

Ahorrar durante la cuesta de septiembre no significa renunciar a todo, sino aprender a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y aquello que compramos por impulso.