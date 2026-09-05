Rocío Osorno, "en shock" tras sufrir un robo en su casa con su familia y ella dentro: "He salido corriendo gritando"

Rocío Osorno ha vivido un enorme susto en las últimas horas después de que varios ladrones accedieran a su vivienda mientras ella y el resto de su familia se encontraban dentro. La influencer, todavía afectada por lo ocurrido, ha recurrido a sus redes sociales para compartir las imágenes captadas durante el asalto y explicar cómo descubrió que alguien había entrado en su casa.

En el vídeo del robo, se puede ver a dos asaltantes dentro de su vestidor llevándose diferentes objetos, entre ellos joyas. Antes de publicar las imágenes, y consciente de lo impactantes que podían resultar, la joven advertía a sus seguidores: "Aviso que lo que voy a subir es fuerte por si hay alguien sensible pero esto acaba de pasar en mi casa".

Rocío Osorno cuenta su robo en casa | Instagram @rocioosorno

La influencer ha explicado en sus stories cómo se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Rocío se encontraba en la planta superior de la vivienda grabando contenido cuando reparó en un detalle que inmediatamente llamó su atención: una ventana que normalmente permanece cerrada estaba abierta.

"Estábamos todos en casa, estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y gracias a Dios he visto la ventana abierta (esa siempre está cerrada) y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando", ha revelado.

Rocío Osorno cuenta su robo en casa | Instagram @rocioosorno

Su rápida reacción permitió alertar al resto de la familia y ponerse en contacto con las autoridades. Según ha explicado, su expareja, Coco Robatto, había llegado al domicilio aproximadamente una hora antes y, al percatarse de la situación, avisaron inmediatamente al 112.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la vivienda pocos minutos después de recibir el aviso. Sin embargo, cuando llegaron, los ladrones ya habían abandonado el domicilio.

Rocío Osorno cuenta su robo en casa | Instagram @rocioosorno

El episodio ha dejado a Rocío Osorno y a sus familiares especialmente afectados, no solo por los objetos sustraídos, sino por la sensación de inseguridad que provoca saber que alguien ha conseguido entrar en casa mientras toda la familia estaba dentro.

La influencer también ha contado a sus seguidores que los agentes le trasladaron una información que ha aumentado todavía más su preocupación. Según le comunicaron, se trataría del cuarto robo registrado esa misma noche en la zona del Aljarafe, por lo que existiría la posibilidad de que los diferentes asaltos hubieran sido cometidos por los mismos autores.

Rocío Osorno y su familia | Instagram @rocioosorno

Así, el nombre de Rocío Osorno se une al de muchos rostros famosos que han vivido robos en sus casas. De hecho, la propia influencer se pronunció el año pasado después del asalto que sufrió Iker Casillas.

Por el momento, la investigación continúa para tratar de esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes están detrás del robo.