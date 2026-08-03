Las palabras de Laura Matamoros a su ex, Benji Aparicio, tras el logro conseguido por su hijo Matías

A pesar de que Laura Matamoros intenta mantener mucha discreción respecto a todo lo que tiene que ver respeto a sus dos hijos (Matías y Benji) y al padre de los niños, Benji Aparicio, del que se separó al poco de nacer su segundo hijo y aunque lo han intentado en varias ocasiones (tuvieron una primera separación temporal a principios de 2019 y otra en abril de 2021), la ruptura definitiva se confirmó en julio de 2023.

Benji Aparicio y Laura Matamoros, en 2022 | Gtres

Una relación que, aunque en principio fue complicada, Laura y el empresario de la restauración han conseguido estabilizar y, a pesar de haber tomado caminos por separado, ambos están completamente volcados en el cuidado de sus hijos.

Así lo ha vuelto a demostrar públicamente la hija de Kiko Matamoros al dedicar al padre de sus hijos unas cariñosas palabras después de que Benji, su hijo mayor, haya logrado la segunda posición mundial de golf en su categoría: "Sin tu esfuerzo y el de tu padre no sería posible. GRACIAS UN AÑO MÁS a tu cady favorito...".

Un mensaje que deja constancia de que aunque lleven años sin estar juntos, el amor hacia sus hijos está por encima de todo.